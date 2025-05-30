У 2024 році в Росії завербували 407 тисяч контрактників, темпи набору спадають – РосЗМІ

Видання "Важные истории" дослідило, що за весь 2024 рік контракт із Міноборони РФ підписали до 407,2 тисяч росіян, ці показники бюджету розходяться із заявами російської влади про приплив "добровольців", а темпи набору цього року знижуються.

Джерело: "Важные истории"

Дослівно: "Міноборони (РФ), ймовірно, як і раніше, завищує кількість нових контрактників. Наприкінці 2024 року міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив, що контракт на службу уклали 427 тис. осіб - це на 5-15% вище, ніж показують дані про витрати бюджету. Оцінка Дмитра Медведєва - 450 тис. контрактників - ще сильніше розходиться з бюджетними витратами".

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Інфограіка "Важные истории"

Деталі: "Важные истории" зазначають, що порівняно з попереднім роком темп вербування знизився. Зокрема, у 4-му кварталі 2024-го контракт підписували в середньому 1700 осіб на день, це в 1,3 рази менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Також дані з російських регіонів показують, що навесні 2025 року темпи набору на контракт продовжують знижуватися. При цьому правитель РФ Володимир Путін заявляв про дворазовий приріст "добровольців" - по 1800 новобранців на день.

Інфограіка "Важные истории"

При цьому німецький дослідник Яніс Клюге, який займається оцінкою темпів рекрутингу в російську армію, вказує, що "на ділі контракти зі ЗС РФ зараз укладають у середньому близько 1000 осіб на день по всій Росії".

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