У 2024 році в Росії завербували 407 тисяч контрактників, темпи набору спадають – РосЗМІ
Видання "Важные истории" дослідило, що за весь 2024 рік контракт із Міноборони РФ підписали до 407,2 тисяч росіян, ці показники бюджету розходяться із заявами російської влади про приплив "добровольців", а темпи набору цього року знижуються.
Джерело: "Важные истории"
Дослівно: "Міноборони (РФ), ймовірно, як і раніше, завищує кількість нових контрактників. Наприкінці 2024 року міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив, що контракт на службу уклали 427 тис. осіб - це на 5-15% вище, ніж показують дані про витрати бюджету. Оцінка Дмитра Медведєва - 450 тис. контрактників - ще сильніше розходиться з бюджетними витратами".
Деталі: "Важные истории" зазначають, що порівняно з попереднім роком темп вербування знизився. Зокрема, у 4-му кварталі 2024-го контракт підписували в середньому 1700 осіб на день, це в 1,3 рази менше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Також дані з російських регіонів показують, що навесні 2025 року темпи набору на контракт продовжують знижуватися. При цьому правитель РФ Володимир Путін заявляв про дворазовий приріст "добровольців" - по 1800 новобранців на день.
При цьому німецький дослідник Яніс Клюге, який займається оцінкою темпів рекрутингу в російську армію, вказує, що "на ділі контракти зі ЗС РФ зараз укладають у середньому близько 1000 осіб на день по всій Росії".
Що було раніше:
- За даними української розвідки, сухопутна частина російського угруповання, що бере участь у бойових діях проти України, у листопаді 2024 року становила майже 580 тисяч російських військовослужбовців, з урахуванням Курської області.
- У червні 2024 року правитель Росії Володимир Путін заявляв, що на території України воює майже 700 тисяч російських військовослужбовців. У грудні 2023 року він говорив, що на війні було задіяно 617 тисяч військових.
- Тоді ж Інститут вивчення війни (ISW) звернув увагу на слова Путіна про те, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.