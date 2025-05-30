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У 2024 році в Росії завербували 407 тисяч контрактників, темпи набору спадають – РосЗМІ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 травня 2025, 12:03
У 2024 році в Росії завербували 407 тисяч контрактників, темпи набору спадають – РосЗМІ
фото: Getty Images

Видання "Важные истории" дослідило, що за весь 2024 рік контракт із Міноборони РФ підписали до 407,2 тисяч росіян, ці показники бюджету розходяться із заявами російської влади про приплив "добровольців", а темпи набору цього року знижуються.

Джерело: "Важные истории"

Дослівно: "Міноборони (РФ), ймовірно, як і раніше, завищує кількість нових контрактників. Наприкінці 2024 року міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив, що контракт на службу уклали 427 тис. осіб - це на 5-15% вище, ніж показують дані про витрати бюджету. Оцінка Дмитра Медведєва - 450 тис. контрактників - ще сильніше розходиться з бюджетними витратами".

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Інфограіка "Важные истории"

Деталі: "Важные истории" зазначають, що порівняно з попереднім роком темп вербування знизився. Зокрема, у 4-му кварталі 2024-го контракт підписували в середньому 1700 осіб на день, це в 1,3 рази менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Також дані з російських регіонів показують, що навесні 2025 року темпи набору на контракт продовжують знижуватися. При цьому правитель РФ Володимир Путін заявляв про дворазовий приріст "добровольців" - по 1800 новобранців на день.

 
Інфограіка "Важные истории"

При цьому німецький дослідник Яніс Клюге, який займається оцінкою темпів рекрутингу в російську армію, вказує, що "на ділі контракти зі ЗС РФ зараз укладають у середньому близько 1000 осіб на день по всій Росії".

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Що було раніше:

  • За даними української розвідки, сухопутна частина російського угруповання, що бере участь у бойових діях проти України, у листопаді 2024 року становила майже 580 тисяч російських військовослужбовців, з урахуванням Курської області.
  • У червні 2024 року правитель Росії Володимир Путін заявляв, що на території України воює майже 700 тисяч російських військовослужбовців. У грудні 2023 року він говорив, що на війні було задіяно 617 тисяч військових.
  • Тоді ж Інститут вивчення війни (ISW) звернув увагу на слова Путіна про те, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.

Росіяарміяросійсько-українська війна
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