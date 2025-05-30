В 2024 году в России завербовали 407 тысяч контрактников, темпы набора спадают – РосСМИ

Издание "Важные истории" исследовало, что за весь 2024 год контракт с Минобороны РФ подписали до 407,2 тысяч россиян, эти показатели бюджета расходятся с заявлениями российских властей о притоке "добровольцев", а темпы набора в этом году снижаются.

Источник: "Важные истории"

Дословно: "Минобороны (РФ), вероятно, по-прежнему завышает количество новых контрактников. В конце 2024 года министр обороны Андрей Белоусов заявил, что контракт на службу заключили 427 тыс. человек - это на 5-15% выше, чем показывают данные о расходах бюджета. Оценка Дмитрия Медведева - 450 тыс. контрактников - еще сильнее расходится с бюджетными расходами".

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Инфографика "Важные истории"

Детали: "Важные истории" отмечают, что по сравнению с предыдущим годом темп вербовки снизился. В частности, в 4-м квартале 2024-го контракт подписывали в среднем 1700 человек в день, это в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Также данные из российских регионов показывают, что весной 2025 года темпы набора на контракт продолжают снижаться. При этом правитель РФ Владимир Путин заявлял о двукратном приросте "добровольцев" - по 1800 новобранцев в день.

Инфографика "Важные истории"

При этом немецкий исследователь Янис Клюге, который занимается оценкой темпов рекрутинга в российскую армию, указывает, что "на деле контракты с ВС РФ сейчас заключают в среднем около 1000 человек в день по всей России".

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