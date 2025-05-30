"Хартія": Росіяни діють малими групами на півночі Харківщини, масштабного наступу немає

На північному напрямку Харківської області російські війська діють невеликими штурмовими групами, намагаючись виявити слабкі місця в українській обороні. Ознак підготовки до повномасштабного наступу наразі немає, повідомили в бригаді НГУ "Хартія".

Джерело: начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" капітан Олексій Крименюк в ефірі "Суспільного"

Деталі: За його словами, противник намагається прориватися з різних напрямків, шукаючи слабкі місця в українській обороні, однак безуспішно.

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Пряма мова: "Якогось значного накопичення сил і засобів противника немає, масштабного наступу не очікуємо на нашому напрямку. Водночас він здійснює поповнення цих сил і засобів, для того, щоб знайти шпарину в обороні і провести більш масований штурм. Останні тижні було кілька спроб противники здійснювати штурм, проте спроби були невдалими, техніка і піхота були знищені".

Деталі: Капітан також відзначив активне використання росіянами мотоциклів, квадроциклів та легкових автомобілів, зокрема типу "буханка". Ці транспортні засоби зазвичай застосовують не для безпосередніх атак, а для підвозу особового складу до позицій.

"Мототехніка ефективна за будь-якої погоди, їхня тактика в тому, щоб використовувати малі штурмові групи, адже чим більше скупчення, тим більша ймовірність ураження нашими дронами", — додав Крименюк.

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