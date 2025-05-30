"Хартія": Росіяни діють малими групами на півночі Харківщини, масштабного наступу немає
На північному напрямку Харківської області російські війська діють невеликими штурмовими групами, намагаючись виявити слабкі місця в українській обороні. Ознак підготовки до повномасштабного наступу наразі немає, повідомили в бригаді НГУ "Хартія".
Джерело: начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" капітан Олексій Крименюк в ефірі "Суспільного"
Деталі: За його словами, противник намагається прориватися з різних напрямків, шукаючи слабкі місця в українській обороні, однак безуспішно.
Пряма мова: "Якогось значного накопичення сил і засобів противника немає, масштабного наступу не очікуємо на нашому напрямку. Водночас він здійснює поповнення цих сил і засобів, для того, щоб знайти шпарину в обороні і провести більш масований штурм. Останні тижні було кілька спроб противники здійснювати штурм, проте спроби були невдалими, техніка і піхота були знищені".
Деталі: Капітан також відзначив активне використання росіянами мотоциклів, квадроциклів та легкових автомобілів, зокрема типу "буханка". Ці транспортні засоби зазвичай застосовують не для безпосередніх атак, а для підвозу особового складу до позицій.
"Мототехніка ефективна за будь-якої погоди, їхня тактика в тому, щоб використовувати малі штурмові групи, адже чим більше скупчення, тим більша ймовірність ураження нашими дронами", — додав Крименюк.
Що передувало:
- 21 травня начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус повідомив, що російські війська накопичують особовий склад поблизу державного кордону на Харківському напрямку, готуючись до активних штурмових дій. Та наголосив, що ЗСУ готові до відбиття атак, а розмови про "літній наступ" - неактуальні, адже ворог атакує постійно.
- Пізніше аналітичний проєкт DeepState уточнив, що описана командиром ситуація є типовою для більшості ділянок фронту. У DeepState зазначили, що ворог регулярно намагається прощупати оборону, і якщо знаходить слабке місце, посилює тиск. Також там зазначили, що накопичення особового складу пояснюється поповненням підрозділів, які зазнали значних втрат.