"Хартия": Россияне действуют малыми группами на севере Харьковщины, масштабного наступления нет

На северном направлении Харьковской области российские войска действуют небольшими штурмовыми группами, пытаясь выявить слабые места в украинской обороне. Признаков подготовки к полномасштабному наступлению пока нет, сообщили в бригаде НГУ "Хартия".

Источник: начальник отделения планирования 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" капитан Алексей Крименюк в эфире "Суспільного"

Детали: По его словам, противник пытается прорываться с разных направлений, ища слабые места в украинской обороне, однако безуспешно.

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Прямая речь: "Какого-то значительного накопления сил и средств противника нет, масштабного наступления не ожидаем на нашем направлении. В то же время он осуществляет пополнение этих сил и средств, для того, чтобы найти брешь в обороне и провести более массированный штурм. Последние недели было несколько попыток противника осуществлять штурм, однако попытки были неудачными, техника и пехота были уничтожены".

Детали: Капитан также отметил активное использование россиянами мотоциклов, квадроциклов и легковых автомобилей, в частности типа "буханка". Эти транспортные средства обычно применяют не для непосредственных атак, а для подвоза личного состава к позициям.

"Мототехника эффективна при любой погоде, их тактика в том, чтобы использовать малые штурмовые группы, ведь чем больше скопление, тем больше вероятность поражения нашими дронами", - добавил Крименюк.

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