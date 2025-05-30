"Хартия": Россияне действуют малыми группами на севере Харьковщины, масштабного наступления нет
На северном направлении Харьковской области российские войска действуют небольшими штурмовыми группами, пытаясь выявить слабые места в украинской обороне. Признаков подготовки к полномасштабному наступлению пока нет, сообщили в бригаде НГУ "Хартия".
Источник: начальник отделения планирования 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" капитан Алексей Крименюк в эфире "Суспільного"
Детали: По его словам, противник пытается прорываться с разных направлений, ища слабые места в украинской обороне, однако безуспешно.
Прямая речь: "Какого-то значительного накопления сил и средств противника нет, масштабного наступления не ожидаем на нашем направлении. В то же время он осуществляет пополнение этих сил и средств, для того, чтобы найти брешь в обороне и провести более массированный штурм. Последние недели было несколько попыток противника осуществлять штурм, однако попытки были неудачными, техника и пехота были уничтожены".
Детали: Капитан также отметил активное использование россиянами мотоциклов, квадроциклов и легковых автомобилей, в частности типа "буханка". Эти транспортные средства обычно применяют не для непосредственных атак, а для подвоза личного состава к позициям.
"Мототехника эффективна при любой погоде, их тактика в том, чтобы использовать малые штурмовые группы, ведь чем больше скопление, тем больше вероятность поражения нашими дронами", - добавил Крименюк.
Что предшествовало:
- 21 мая начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус сообщил, что российские войска накапливают личный состав вблизи государственной границы на Харьковском направлении, готовясь к активным штурмовым действиям. И подчеркнул, что ВСУ готовы к отражению атак, а разговоры о "летнем наступлении" - неактуальны, ведь враг атакует постоянно.
- Позже аналитический проект DeepState уточнил, что описанная командиром ситуация является типичной для большинства участков фронта. В DeepState отметили, что враг регулярно пытается прощупать оборону, и если находит слабое место, усиливает давление. Также там отметили, что накопление личного состава объясняется пополнением подразделений, которые понесли значительные потери.