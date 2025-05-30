Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Хартия": Россияне действуют малыми группами на севере Харьковщины, масштабного наступления нет

Анастасия ПроцПятница, 30 мая 2025, 12:09
Хартия: Россияне действуют малыми группами на севере Харьковщины, масштабного наступления нет
Иллюстративное фото: Getty Images

На северном направлении Харьковской области российские войска действуют небольшими штурмовыми группами, пытаясь выявить слабые места в украинской обороне. Признаков подготовки к полномасштабному наступлению пока нет, сообщили в бригаде НГУ "Хартия".

Источник: начальник отделения планирования 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" капитан Алексей Крименюк в эфире "Суспільного"

Детали: По его словам, противник пытается прорываться с разных направлений, ища слабые места в украинской обороне, однако безуспешно.

Реклама:

Прямая речь: "Какого-то значительного накопления сил и средств противника нет, масштабного наступления не ожидаем на нашем направлении. В то же время он осуществляет пополнение этих сил и средств, для того, чтобы найти брешь в обороне и провести более массированный штурм. Последние недели было несколько попыток противника осуществлять штурм, однако попытки были неудачными, техника и пехота были уничтожены".

Детали: Капитан также отметил активное использование россиянами мотоциклов, квадроциклов и легковых автомобилей, в частности типа "буханка". Эти транспортные средства обычно применяют не для непосредственных атак, а для подвоза личного состава к позициям.

"Мототехника эффективна при любой погоде, их тактика в том, чтобы использовать малые штурмовые группы, ведь чем больше скопление, тем больше вероятность поражения нашими дронами", - добавил Крименюк.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • 21 мая начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус сообщил, что российские войска накапливают личный состав вблизи государственной границы на Харьковском направлении, готовясь к активным штурмовым действиям. И подчеркнул, что ВСУ готовы к отражению атак, а разговоры о "летнем наступлении" - неактуальны, ведь враг атакует постоянно.
  • Позже аналитический проект DeepState уточнил, что описанная командиром ситуация является типичной для большинства участков фронта. В DeepState отметили, что враг регулярно пытается прощупать оборону, и если находит слабое место, усиливает давление. Также там отметили, что накопление личного состава объясняется пополнением подразделений, которые понесли значительные потери.

Харьковская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина готова к переговорам, но все еще ждет «меморандум» от России – Сибига
Дуда наградил Буданова одной из самых высоких государственных наград Польши для иностранцев
США готовы обсуждать требования России о гарантиях нерасширения НАТО – Келлог
Келлог: На переговорах в Стамбуле будут представители США, Германии, Великобритании и Франции
США выйдут из мирных переговоров, если Россия продолжит войну – представитель в Совбезе ООН
Белый дом надеется, что после встречи Украины и РФ "ситуация сдвинется с мертвой точки"
Все новости...
Харьковская область
Россия атаковала беспилотниками село в Харьковской области: восемь пострадавших, среди них дети
На Харьковщине произошёл взрыв возле автомобиля военного ТЦК: мужчине ампутировали кисть
Харьковщина: зафиксировано более 10 попаданий, 1 человек погиб, еще 7 получили ранения
Последние новости
14:13
Глава МИД Турции в Киеве спрогнозировал, что война приближается к "переломному моменту"
14:10
Кремль обрадовался готовности США обсуждать нерасширение НАТО
14:06
Український ОПК покриває 40% потреб армії – Сибіга
14:06
Сибига: Украина будет приветствовать, если к встрече Зеленского и Путина присоединится Трамп
13:55
Андрей Осипов стал новым главой Госкино: что о нем известно
13:54
Российский суд запретил мемы, сравнивающие Путина с Гитлером
13:48
Огурцы начали дешеветь: сколько они стоят: сколько они стоят
13:39
футбол"Горняков" больше, чем чемпионов: определилась символическая сборная сезона УПЛ
13:33
Реформа старшей школы: МОН утвердило новую Типовую образовательную программу
13:32
интервью"Пережить, выстоять". Тарас Компаниченко об украинских думах, духе и перспективах победы
Все новости...
Реклама:
Реклама: