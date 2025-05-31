Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія відправила на обмін українських в’язнів, яких мала депортувати – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 31 травня 2025, 01:18
Росія відправила на обмін українських в’язнів, яких мала депортувати – ЗМІ
фото: "Суспільне"

Більше половини цивільних, які повернулися в Україну під час обміну полоненими з 23 по 25 травня у форматі 1000 на 1000, – це засуджені за кримінальні злочини, не пов’язані з війною.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне" із посиланням на організацію "Захист в'язнів України"

Деталі: З 23 по 25 травня Росія і Україна обмінялися полоненими в форматі 1000 на 1000: кожна сторона передала 880 військових та 120 цивільних.

Реклама:

За даними організації "Захист в'язнів України", понад половина цивільних, які повернулися в Україну, – це засуджені за кримінальні злочини, не пов’язані з війною.

Щонайменше 15 з них – це в’язні, які відбували покарання в колоніях на окупованій частині Херсонської та Миколаївської областей.

Ще близько 50 – це громадяни України, які жили в Росії і були засуджені в різні роки.

РЕКЛАМА:

Після відбуття строку російська влада мала депортувати їх на батьківщину, але натомість безстроково тримала в неволі в центрах для іноземців, які нелегально перебувають в Росії.

"У цьому обміні росіяни задіяли їх несподівано як для української влади, так і для самих в’язнів", – зазначає "Суспільне".

Дослівно "Суспільне": "Учасники обміну розповіли, як росіяни пропонували їм участь у війні в обмін на звільнення та як вони опинилися вдома без будь-яких документів, грошей і чіткого розуміння, що робити далі".

Голова організації "Захист в'язнів України" Олег Цвілий пояснив, що росіяни передали під час обміну дві категорії ув'язнених.

Перша – це засуджені, які відбували покарання в колоніях Миколаївської та Херсонської областей, що опинилися під окупацією.

У листопаді 2022 року, відступаючи, росіяни забрали звідти з собою 1800 ув'язнених. Наразі в Україну повернулося тільки 380 людей. 15 засуджених з цієї категорії потрапили в останній обмін.

За словами Цвілого, зараз 12 з них проходять обстеження. А ще троє не відбули термін повністю і відразу після обміну відправилися в СІЗО.

Друга категорія – це колишні в'язні, які відбули покарання в Росії за різні злочини і потім застрягли в депортаційних центрах.

За підрахунками Цвілого, серед повернених таких щонайменше 50 людей. Правозахисник вважає, що влада поставилась до них безвідповідально.

Дослівно "Суспільне": "Цвілий визнав, що ця категорія громадян "не зовсім позитивна", і суспільство більше чекає на повернення військовополонених, дітей або проукраїнських діячів".

Пряма мова Цвілого: "Але, люди добрі, це також наші громадяни України, і вони не взяли до рук зброю і не пішли воювати проти України!

Вони кріпилися хто два роки, хто – рік, тримали свою проукраїнську позицію, не йшли на їхні умови і чекали, коли їх повернуть. Ми маємо поважати їхнє рішення.

Ми повернули козаків, які стануть в нагоді в будь-якому випадку. Я впевнений, що частина з них піде захищати країну.

Якусь користь ці люди точно принесуть. Так що зраду розганяти не потрібно! Це живі люди, вони наші громадяни.

Вони повернулися і будемо сподіватися, що решта також повернеться".

Що передувало: 

  • Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей. З них 270 військових та 120 цивільних громадян. 
  • Україна в рамках обміну полоненими 23 травня передала Росії 70 осіб, засуджених за звинуваченням у співпраці з російськими спецслужбами, зокрема соратника Віктора Медведчука – Олександра Тарнашинського.

обмінполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоВорог атакував Харків БпЛА: виникли пожежі, є постраждалий
відео"Найбільш неадекватний суб'єкт у світі": Зеленський знову дорікнув РФ за відсутність "меморандуму"
Путіну на вертольоті влаштували постановочну "атаку дронів" – ЗМІ
фото, оновленоДБР затримало Ємельянова на виході з Печерського суду, який випустив його з-під варти
фотоЗеленський: Росія робить усе, щоб наступна зустріч була безрезультатною
Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств критичних для потреб війська
Усі новини...
обмін
Понад половину захисників "Азовсталі" вже звільнили з російського полону – ГУР
Північнокорейських військовополонених в Україні не вносили до обміну "1000 на 1000"
У Координаційному штабі пояснили, чому серед звільнених немає "азовців" і тих, хто в полоні з 2014 року
Останні новини
04:10
В Ізюмі росіяни вдарили по цивільному підприємству – Синєгубов
03:50
Делегація низького рівня свідчить про незацікавленість РФ у добросовісних переговорах – ISW
03:04
оновленоВорог атакував Харків БпЛА: виникли пожежі, є постраждалий
02:34
Армія РФ завдала ракетних ударів по Сумщині, є постраждалий
02:10
Трамп подвоїть мита на імпорт сталі до 50%
01:51
хокейМітка легендарного чеха: 45-й рік поспіль у фіналі Кубка Стенлі гратиме одноклубник Ягра
01:18
Росія відправила на обмін українських в’язнів, яких мала депортувати – ЗМІ
00:26
Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС "близькі до угоди" про припинення вогню в Газі
23:53
У Фінляндії завершили розслідування щодо танкера, підозрюваного в пошкодженні кабелів
23:53
футболСтабільний Миколенко, стрімке падіння Мудрика: Transfermarkt оновив вартість українських легіонерів АПЛ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: