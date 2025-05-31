Росія відправила на обмін українських в’язнів, яких мала депортувати – ЗМІ

Більше половини цивільних, які повернулися в Україну під час обміну полоненими з 23 по 25 травня у форматі 1000 на 1000, – це засуджені за кримінальні злочини, не пов’язані з війною.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне" із посиланням на організацію "Захист в'язнів України"

Деталі: З 23 по 25 травня Росія і Україна обмінялися полоненими в форматі 1000 на 1000: кожна сторона передала 880 військових та 120 цивільних.

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За даними організації "Захист в'язнів України", понад половина цивільних, які повернулися в Україну, – це засуджені за кримінальні злочини, не пов’язані з війною.

Щонайменше 15 з них – це в’язні, які відбували покарання в колоніях на окупованій частині Херсонської та Миколаївської областей.

Ще близько 50 – це громадяни України, які жили в Росії і були засуджені в різні роки.

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Після відбуття строку російська влада мала депортувати їх на батьківщину, але натомість безстроково тримала в неволі в центрах для іноземців, які нелегально перебувають в Росії.

"У цьому обміні росіяни задіяли їх несподівано як для української влади, так і для самих в’язнів", – зазначає "Суспільне".

Дослівно "Суспільне": "Учасники обміну розповіли, як росіяни пропонували їм участь у війні в обмін на звільнення та як вони опинилися вдома без будь-яких документів, грошей і чіткого розуміння, що робити далі".

Голова організації "Захист в'язнів України" Олег Цвілий пояснив, що росіяни передали під час обміну дві категорії ув'язнених.

Перша – це засуджені, які відбували покарання в колоніях Миколаївської та Херсонської областей, що опинилися під окупацією.

У листопаді 2022 року, відступаючи, росіяни забрали звідти з собою 1800 ув'язнених. Наразі в Україну повернулося тільки 380 людей. 15 засуджених з цієї категорії потрапили в останній обмін.

За словами Цвілого, зараз 12 з них проходять обстеження. А ще троє не відбули термін повністю і відразу після обміну відправилися в СІЗО.

Друга категорія – це колишні в'язні, які відбули покарання в Росії за різні злочини і потім застрягли в депортаційних центрах.

За підрахунками Цвілого, серед повернених таких щонайменше 50 людей. Правозахисник вважає, що влада поставилась до них безвідповідально.

Дослівно "Суспільне": "Цвілий визнав, що ця категорія громадян "не зовсім позитивна", і суспільство більше чекає на повернення військовополонених, дітей або проукраїнських діячів".

Пряма мова Цвілого: "Але, люди добрі, це також наші громадяни України, і вони не взяли до рук зброю і не пішли воювати проти України!

Вони кріпилися хто два роки, хто – рік, тримали свою проукраїнську позицію, не йшли на їхні умови і чекали, коли їх повернуть. Ми маємо поважати їхнє рішення.

Ми повернули козаків, які стануть в нагоді в будь-якому випадку. Я впевнений, що частина з них піде захищати країну.

Якусь користь ці люди точно принесуть. Так що зраду розганяти не потрібно! Це живі люди, вони наші громадяни.

Вони повернулися і будемо сподіватися, що решта також повернеться".

Що передувало: