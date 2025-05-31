Россия отправила на обмен украинских заключенных, которых должна была депортировать – СМИ

Более половины гражданских, вернувшихся в Украину во время обмена пленными с 23 по 25 мая в формате 1000 на 1000 – это осужденные за уголовные преступления, не связанные с войной.

Источник: общественное вещание "Суспільне" со ссылкой на организацию "Защита узников Украины"

Детали: С 23 по 25 мая Россия и Украина обменялись пленными в формате 1000 на 1000: каждая из сторон передала 880 военных и 120 гражданских.

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По данным организации "Защита узников Украины", более половины вернувшихся в Украину гражданских – это осужденные за уголовные преступления, не связанные с войной.

По меньшей мере, 15 из них – это заключенные, которые отбывали наказание в колониях на оккупированной части Херсонской и Николаевской областей.

Еще около 50 – это граждане Украины, которые жили в России и были осуждены в разные годы.

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После отбытия срока российские власти должны были депортировать их на родину, но бессрочно держали в неволе в центрах для иностранцев, нелегально находящихся в России.

"В этом обмене россияне задействовали их неожиданно как для украинской власти, так и для самих заключенных", – отмечает "Суспільне".

Дословно "Суспільне": "Участники обмена рассказали, как россияне предлагали им участие в войне в обмен на увольнение и как они оказались дома без каких-либо документов, денег и четкого понимания, что делать дальше".

Глава организации "Защита узников Украины" Олег Цвилый объяснил, что россияне передали во время обмена две категории заключенных.

Первая – это осужденные, отбывавшие наказание в колониях Николаевской и Херсонской областей, оказавшихся под оккупацией.

В ноябре 2022 года отступая россияне забрали оттуда с собой 1800 заключенных. В настоящее время в Украину вернулось только 380 человек. 15 осужденных по этой категории попали в последний обмен.

По словам Цвилого, сейчас 12 из них проходят обследование. А еще трое не отбыли срок полностью и сразу после обмена отправились в СИЗО.

Вторая категория – это бывшие заключенные, отбывшие наказание в России за разные преступления и затем застряли в депортационных центрах.

По подсчетам Цвилого, среди возвращенных по меньшей мере 50 человек. Правозащитник считает, что власть отнеслась к ним безответственно.

Дословно "Суспільне": "Цвилый признал, что эта категория граждан "не совсем позитивна", и общество больше ждет возвращения военнопленных, детей или проукраинских деятелей".

Прямая речь Цвилого: "Но, люди добрые, это тоже наши граждане Украины, и они не взяли в руки оружие и не пошли воевать против Украины!"

Они крепились кто два года, кто год, держали свою проукраинскую позицию, не шли на их условия и ждали, когда их вернут. Мы должны уважать их решение.

Мы вернули казаков, которые пригодятся в любом случае. Я уверен, что часть из них пойдут защищать страну.

Какую-то пользу эти люди точно принесут. Так что измену разгонять не нужно! Это живые люди, они – наши граждане.

Они вернулись и будем надеяться, что остальные тоже вернется".

Что предшествовало:

Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек. Из них 270 военных и 120 гражданских граждан.

Украина в рамках обмена пленными 23 мая передала России 70 человек, осужденных по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, в том числе соратника Виктора Медведчука – Александра Тарнашинского.