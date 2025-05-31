Є ознаки, що Росія готує нові обстріли стратегічною авіацією – ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко заявив про "ознаки підготовки Росією нових обстрілів із застосуванням стратегічної авіації".

Джерело: Коваленко у соцмережах

Деталі: У такий спосіб керівник ЦПД відреагував на слова президента США Дональда Трампа, який вчергове розповів, як був "здивований" і "розчарований" останніми російськими ударами по Україні, що завадило швидкому укладенню "угоди".

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Пряма мова Коваленка: "Справа в тому, що зараз є ознаки підготовки Росією нових обстрілів із застосуванням стратегічної авіації в майбутньому".

Деталі: Коваленко додав, що це – "традиційна для Москви методика, ще з часів Мінська".

Пряма мова Коваленка: "Тут розчарування, думаю, важливо перетворити в те, що росіяни називають "жесткая оплеуха" Путіну".