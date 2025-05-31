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Есть признаки, что Россия готовит новые обстрелы стратегической авиацией – ЦПД

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 мая 2025, 05:12
Есть признаки, что Россия готовит новые обстрелы стратегической авиацией – ЦПД
Российский Ту-95мс, иллюстративное фото ТАСС

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко заявил о "признаках подготовки Россией новых обстрелов с применением стратегической авиации".

Источник: Коваленко в соцсетях

Детали: Таким образом, руководитель ЦПД отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, который в очередной раз рассказал, как был "удивлен" и "разочарован" последними российскими ударами по Украине, что помешало быстрому заключению "соглашения".

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Прямая речь Коваленко: "Дело в том, что сейчас есть признаки подготовки Россией новых обстрелов с применением стратегической авиации в будущем".

Детали: Коваленко добавил, что это – "традиционная для Москвы методика, еще со времен Минска".

Прямая речь Коваленко: "Здесь разочарование, думаю, важно превратить в то, что россияне называют "жесткая оплеуха" Путину".

Росcияроссийско-украинская войнаСНБОобстрел
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