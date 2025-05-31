Трамп: США близькі до ядерної угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про імовірність угоди щодо ядерної зброї з Іраном "в недалекому майбутньому".

Джерело: Трамп під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому, цитують ABC News, суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: За словами Трампа, Тегеран не зацікавлений у військовому конфлікті, а отже може піти на компроміс.

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Пряма мова Трампа: "Я думаю, що ми досить близькі до угоди з Іраном.

Вони не хочуть, щоб їх підірвали, вони краще укладуть угоду.

І я думаю, що це може статися в недалекому майбутньому, і це було б чудово, якби ми уклали угоду без бомбардувань по всьому Близькому Сходу".

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Що передувало: ЗМІ повідомляли, що Іран готовий підписати ядерну угоду з президентом США Дональдом Трампом в обмін на скасування економічних санкцій.

Нагадаємо: У неділю, 11 травня, високопоставлені переговорники Ірану та США відновили переговори щодо ядерної програми Тегерана.

Іран запропонував створити спільне підприємство з ядерного збагачення за участі недружніх арабських країн регіону та американських інвестицій як альтернативу вимогам Вашингтона повністю демонтувати свою ядерну програму.