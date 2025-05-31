Трамп: США близки к ядерному соглашению с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о вероятности соглашения по ядерному оружию с Ираном "в обозримом будущем".

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, цитируют ABC News, общественное вещание "Суспільне"

Детали: По словам Трампа, Тегеран не заинтересован в военном конфликте, а значит, может пойти на компромисс.

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Прямая речь Трампа: "Я думаю, что мы достаточно близки к соглашению с Ираном.

Они не хотят, чтобы их взорвали, они лучше заключат сделку.

И я думаю, что это может произойти в скором будущем, и это было бы здорово, если бы мы заключили соглашение без бомбардировок по всему Ближнему Востоку".

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Что предшествовало: СМИ сообщали, что Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом США Дональдом Трампом в обмен на отмену экономических санкций.

Напомним: В воскресенье, 11 мая, высокопоставленные переговорщики Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе Тегерана.

Иран предложил создать совместное предприятие по ядерному обогащению с участием арабских стран региона и американских инвестиций как альтернативу требованиям Вашингтона полностью демонтировать свою ядерную программу.