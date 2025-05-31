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Через російський удар КАБами в Запорізькій області загинула дитина

Ольга Глущенко Субота, 31 травня 2025, 06:28
Через російський удар КАБами в Запорізькій області загинула дитина
фото: ЗОВА

Росіяни вдарили КАБами по прифронтовому селу Пологівського району Запорізької області, внаслідок чого загинула 9-річна дівчинка, поранення отримав 16-річний хлопець.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова Федорова: "Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець.

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Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району".

Деталі: Федоров зазначив, що росіяни поцілили КАБами по житловій забудові.

Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею.

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