Через російський удар КАБами в Запорізькій області загинула дитина
Субота, 31 травня 2025, 06:28
Росіяни вдарили КАБами по прифронтовому селу Пологівського району Запорізької області, внаслідок чого загинула 9-річна дівчинка, поранення отримав 16-річний хлопець.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова Федорова: "Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець.
Реклама:
Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району".
Деталі: Федоров зазначив, що росіяни поцілили КАБами по житловій забудові.
Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею.