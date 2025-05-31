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Из-за российского удара УАБами в Запорожской области погиб ребенок

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 мая 2025, 06:28
Из-за российского удара УАБами в Запорожской области погиб ребенок
фото: ЗОВА

Россияне ударили УАБами по прифронтовой деревне Пологовского района Запорожской области, в результате чего погибла 9-летняя девочка, ранение получил 16-летний парень.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь Федорова: "Погибла 9-летняя девочка, раненый 16-летний парень.

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Таковы последствия вражеской атаки по прифронтовой деревне Пологовского района".

Детали: Федоров отметил, что россияне попали УАБами по жилой застройке.

Один дом был разрушен. Еще несколько домов, автомобили и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной.

Запорожская областьроссийско-украинская войнажертвыдети
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