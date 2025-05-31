Індія вперше визнала, що втратила винищувачі під час боїв з Пакистаном

Індійські військові вперше підтвердили, що втратили неназвану кількість винищувачів у зіткненнях із Пакистаном у травні.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Начальник штабу оборони Збройних сил Індії Аніл Чаухан визнав, що літаки були втрачені, але не назвав кількість.

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Разом із тим він назвав твердження Пакистану про збиття шести індійських бойових літаків "абсолютно неправильними".

Пряма мова Чаухана: "Чому їх було збито, які були зроблені помилки — ось що важливо.

Цифри не мають значення".

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Нагадаємо: Видання CNN повідомило, що повітряний бій між винищувачами Пакистана та Індії, в результаті якого, за словами пакистанських офіційних осіб, було збито п'ять індійських літаків, був одним з "найбільших і найтриваліших у новітній історії авіації".