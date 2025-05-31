Индия впервые признала, что потеряла истребители во время боев с Пакистаном

Индийские военные впервые подтвердили, что потеряли неназванное количество истребителей в столкновениях с Пакистаном в мае.

Источник: Bloomberg

Детали: Начальник штаба обороны Вооруженных сил Индии Анил Чаухан признал, что самолеты были потеряны, но не назвал количество.

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Вместе с тем он назвал утверждения Пакистана о сбивании шести индийских боевых самолетов "абсолютно неправильными".

Прямая речь Чаухана: "Почему они были сбиты, какие были сделаны ошибки - вот что важно.

Цифры не имеют значения".

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Напомним: Издание CNN сообщило, что воздушный бой между истребителями Пакистана и Индии, в результате которого, по словам пакистанских официальных лиц, было сбито пять индийских самолетов, был одним из "крупнейших и самых продолжительных в новейшей истории авиации".