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CNN: Повітряний бій 125 винищувачів Пакистану та Індії став одним із найбільших у новітній історії

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 травня 2025, 10:37
CNN: Повітряний бій 125 винищувачів Пакистану та Індії став одним із найбільших у новітній історії
Винищувачі F-17 військово-повітряних сил Пакистану. фото Getty Images

Видання CNN повідомило, що повітряний бій між винищувачами Пакистана та Індії, в результаті якого, за словами пакистанських офіційних осіб, було збито п'ять індійських літаків, був одним з "найбільших і найтриваліших у новітній історії авіації".

Джерело: CNN з посиланням на високопоставлене джерело в пакистанській службі безпеки

Деталі: Зазначається, що загалом 125 винищувачів вели бій більше години, при цьому жодна зі сторін не залишала свій повітряний простір. За словами джерела, обстріли ракетами відбувалися на відстані, що іноді перевищувала 160 кілометрів.

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За словами співрозмовника видання, індійським ВПС доводилося здійснювати по кілька вильотів на цілі. Джерело стверджує, що Пакистан зробив усе можливе, щоб попередити цивільне населення в районах, які, на його думку, були потенційними цілями, і "військові змогли звести до мінімуму жертви серед цивільного населення".

Передісторія:

  • 23 квітня 26 людей загинули внаслідок збройного нападу бойовиків на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у регіоні за останні роки. 
  • 29 квітня міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф заявив, що після атаки на туристів у Кашмірі військове вторгнення Індії є майже неминучим.
  • В ніч на 7 травня влада Індії заявила, що атакувала дев'ять об'єктів Пакистану у рамках "Операції Сіндур".
  • Внаслідок індійських ударів по Пакистану загинули 8 людей, включаючи дитину, 38 осіб отримали поранення. Індія заявила про трьох загиблих цивільних внаслідок обстрілу з боку Пакистану.
  • Також Пакистан заявив, що нібито збив 5 індійських літаків і безпілотник. 
  • Україна закликала Індію та Пакистан до стриманості і вирішення суперечок через дипломатичний діалог.

ПакистанІндіяавіа
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