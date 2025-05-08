CNN: Повітряний бій 125 винищувачів Пакистану та Індії став одним із найбільших у новітній історії

Видання CNN повідомило, що повітряний бій між винищувачами Пакистана та Індії, в результаті якого, за словами пакистанських офіційних осіб, було збито п'ять індійських літаків, був одним з "найбільших і найтриваліших у новітній історії авіації".

Джерело: CNN з посиланням на високопоставлене джерело в пакистанській службі безпеки

Деталі: Зазначається, що загалом 125 винищувачів вели бій більше години, при цьому жодна зі сторін не залишала свій повітряний простір. За словами джерела, обстріли ракетами відбувалися на відстані, що іноді перевищувала 160 кілометрів.

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За словами співрозмовника видання, індійським ВПС доводилося здійснювати по кілька вильотів на цілі. Джерело стверджує, що Пакистан зробив усе можливе, щоб попередити цивільне населення в районах, які, на його думку, були потенційними цілями, і "військові змогли звести до мінімуму жертви серед цивільного населення".

Передісторія: