CNN: Повітряний бій 125 винищувачів Пакистану та Індії став одним із найбільших у новітній історії
Видання CNN повідомило, що повітряний бій між винищувачами Пакистана та Індії, в результаті якого, за словами пакистанських офіційних осіб, було збито п'ять індійських літаків, був одним з "найбільших і найтриваліших у новітній історії авіації".
Джерело: CNN з посиланням на високопоставлене джерело в пакистанській службі безпеки
Деталі: Зазначається, що загалом 125 винищувачів вели бій більше години, при цьому жодна зі сторін не залишала свій повітряний простір. За словами джерела, обстріли ракетами відбувалися на відстані, що іноді перевищувала 160 кілометрів.
За словами співрозмовника видання, індійським ВПС доводилося здійснювати по кілька вильотів на цілі. Джерело стверджує, що Пакистан зробив усе можливе, щоб попередити цивільне населення в районах, які, на його думку, були потенційними цілями, і "військові змогли звести до мінімуму жертви серед цивільного населення".
Передісторія:
- 23 квітня 26 людей загинули внаслідок збройного нападу бойовиків на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у регіоні за останні роки.
- 29 квітня міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф заявив, що після атаки на туристів у Кашмірі військове вторгнення Індії є майже неминучим.
- В ніч на 7 травня влада Індії заявила, що атакувала дев'ять об'єктів Пакистану у рамках "Операції Сіндур".
- Внаслідок індійських ударів по Пакистану загинули 8 людей, включаючи дитину, 38 осіб отримали поранення. Індія заявила про трьох загиблих цивільних внаслідок обстрілу з боку Пакистану.
- Також Пакистан заявив, що нібито збив 5 індійських літаків і безпілотник.
- Україна закликала Індію та Пакистан до стриманості і вирішення суперечок через дипломатичний діалог.