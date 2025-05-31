МАГАТЕ: Іран накопичив ще більше урану, придатного для створення ядерної зброї

Іран збільшив свої запаси урану, збагаченого до рівня, близького до створення ядерної зброї.

Джерело: Associated Press з посиланням на конфіденційний звіт МАГАТЕ

Деталі: За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), станом на 17 травня Іран накопичив 408,6 кг урану, збагаченого до 60%.

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Це на 133,8 кг – майже 50% – більше, ніж було зафіксовано у попередньому звіті в лютому (тоді — 274,8 кг).

Матеріал із таким рівнем збагачення є лише технічною сходинкою до збройового рівня у 90%, коли можна виготовити ядерну зброю.

Дослівно зі звіту: "Іран є "єдиною країною, яка не має ядерної зброї, але виробляє такий матеріал, що викликає серйозне занепокоєння".

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Деталі: МАГАТЕ зазначає, що приблизно 42 кг урану, збагаченого до 60%, теоретично достатньо для виготовлення однієї атомної бомби, якщо його додатково збагачувати до 90%.

У квартальному звіті також вказано, що станом на 17 травня загальні запаси збагаченого урану в Ірані (включаючи уран нижчого рівня збагачення) становили 9 247,6 кг – на 953,2 кг більше, ніж у лютому.

Іран заявляє, що його ядерна програма має винятково мирний характер. Але гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі попередив, що Іран має достатньо урану, збагаченого до рівня, близького до збройового, аби "виготовити кілька ядерних боєзарядів", якщо ухвалить таке рішення.

Іранські посадовці все частіше натякають, що Тегеран може піти шляхом створення атомної бомби.

Американські розвідувальні служби вважають, що Іран поки не розпочав ядерну збройову програму, але вже "виконує дії, які дають йому технічні можливості для виготовлення ядерного пристрою, якщо буде прийнято політичне рішення".

У суботу Рафаель Гроссі знову закликав Іран до "повної та ефективної співпраці" з багаторічним розслідуванням МАГАТЕ щодо слідів урану, знайдених на низці об’єктів, не заявлених як ядерні.

Як пише видання, цей комплексний звіт може стати підставою для подальших кроків з боку європейських країн, включаючи можливе повернення до санкцій, знятих у рамках ядерної угоди 2015 року. Це може статися вже восени, коли угода офіційно втратить чинність.

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