МАГАТЭ: Иран накопил ещё больше урана, пригодного для создания ядерного оружия

Иран ещё больше увеличил свои запасы урана, обогащённого до уровня, близкого к созданию ядерного оружия.

Источник: Associated Press со ссылкой на конфиденциальный отчет МАГАТЭ

Детали: По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), по состоянию на 17 мая Иран накопил 408,6 кг урана, обогащённого до 60%.

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Это на 133,8 кг – почти 50% – больше, чем было зафиксировано в предыдущем отчёте в феврале (тогда – 274,8 кг).

Материал с таким уровнем обогащения является всего лишь техническим шагом до оружейного уровня в 90%, на котором возможно производство ядерного оружия.

Дословно из отчёта: "Иран является единственной страной, не обладающей ядерным оружием, но производящей такой материал, что вызывает серьёзную обеспокоенность".

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Дополнительно: МАГАТЭ отмечает, что примерно 42 кг урана, обогащённого до 60%, теоретически достаточно для изготовления одной атомной бомбы, если его дополнительно обогатить до 90%.

В квартальном отчёте также указано, что по состоянию на 17 мая общий запас обогащённого урана в Иране (включая уран более низкого уровня обогащения) составил 9 247,6 кг – на 953,2 кг больше, чем в феврале.

Иран утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Однако генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси предупредил, что Иран располагает достаточным количеством урана, обогащённого до уровня, близкого к оружейному, чтобы "произвести несколько ядерных зарядов", если примет соответствующее политическое решение.

Иранские официальные лица всё чаще дают понять, что Тегеран может пойти по пути создания атомной бомбы.

Американские разведывательные службы считают, что Иран пока не начал полноценную программу по созданию ядерного оружия, но уже "выполняет действия, которые технически приближают его к возможному производству ядерного устройства в случае политического решения".

В субботу Рафаэль Гросси вновь призвал Иран к "полному и эффективному сотрудничеству" в рамках многолетнего расследования МАГАТЭ относительно следов урана, обнаруженных на нескольких объектах, не заявленных как ядерные.

Как отмечает издание, этот комплексный отчёт может стать основанием для дальнейших действий со стороны европейских стран, включая возможное возвращение к санкциям, отменённым в рамках ядерной сделки 2015 года. Это может произойти уже осенью, когда соглашение официально утратит силу.

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