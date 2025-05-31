РФ атакувала Куп’янськ і Вовчанські Хутори на Харківщині: є загибла та поранені

Російська армія обстріляла місто Куп’янськ та селище Вовчанські Хутори на Харківщині, внаслідок чого загинула жінка, ще троє людей постраждали.

Джерело: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: У місті Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу загинула 63-річна жінка. Ще один місцевий мешканець – 65-річний чоловік – переніс гостру реакцію на стрес.

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У селі Вовчанські Хутори російські війська вдарили FPV-дроном по цивільних, які працювали на городі. Унаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Їх госпіталізували до лікарні.

Передісторія: