РФ атаковала Купянск и Вовчанские Хутора в Харьковской области: есть погибшая и раненые

Российская армия обстреляла город Купянск и село Вовчанские Хутора в Харьковской области, в результате чего погибла женщина, ещё трое человек пострадали.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: В городе Купянск в результате вражеского обстрела погибла 63-летняя женщина. Ещё один местный житель – 65-летний мужчина – перенёс острую стрессовую реакцию.

Реклама:

В селе Вовчанские Хутора российские войска нанесли удар FPV-дроном по мирным жителям, которые работали на огороде. В результате атаки ранения разной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Пострадавшие были госпитализированы.

Предыстория: