РФ атаковала Купянск и Вовчанские Хутора в Харьковской области: есть погибшая и раненые
Суббота, 31 мая 2025, 16:52
Российская армия обстреляла город Купянск и село Вовчанские Хутора в Харьковской области, в результате чего погибла женщина, ещё трое человек пострадали.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
Детали: В городе Купянск в результате вражеского обстрела погибла 63-летняя женщина. Ещё один местный житель – 65-летний мужчина – перенёс острую стрессовую реакцию.
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В селе Вовчанские Хутора российские войска нанесли удар FPV-дроном по мирным жителям, которые работали на огороде. В результате атаки ранения разной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Пострадавшие были госпитализированы.
Предыстория:
- Утром 31 мая Россия атаковала Харьковскую область управляемыми авиабомбами (КАБами), в результате чего были ранены 7 человек.