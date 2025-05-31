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РФ атаковала Купянск и Вовчанские Хутора в Харьковской области: есть погибшая и раненые

Украинская правдаСуббота, 31 мая 2025, 16:52
РФ атаковала Купянск и Вовчанские Хутора в Харьковской области: есть погибшая и раненые
ГСЧС Харьковской области

Российская армия обстреляла город Купянск и село Вовчанские Хутора в Харьковской области, в результате чего погибла женщина, ещё трое человек пострадали.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: В городе Купянск в результате вражеского обстрела погибла 63-летняя женщина. Ещё один местный житель – 65-летний мужчина – перенёс острую стрессовую реакцию.

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В селе Вовчанские Хутора российские войска нанесли удар FPV-дроном по мирным жителям, которые работали на огороде. В результате атаки ранения разной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Пострадавшие были госпитализированы.

Предыстория:

Харьковская областьвойнароссийско-украинская войнаобстрел
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