Зеленський: Курська операція утримує війська РФ від активності на території України
Субота, 31 травня 2025, 20:36
Президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція утримує значну кількість російських військ від активності на території України.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність.
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Найбільш серйозні бої – на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп'янському.
Продовжуємо нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона прийшла".
Що передувало: Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині.