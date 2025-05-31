Зеленський: Курська операція утримує війська РФ від активності на території України

ситуація на кордоні Сумщини та Курської області РФ. Синім позначена територія, яку контролюють ЗСУ, карта deepstatemap

Президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція утримує значну кількість російських військ від активності на території України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність.

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Найбільш серйозні бої – на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп'янському.

Продовжуємо нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона прийшла".

Що передувало: Аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині.