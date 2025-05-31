Зеленский: Курская операция удерживает войска РФ от активности на территории Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Сегодня был доклад главнокомандующего Сырского. Ситуация на фронте остается непростой. На некоторых направлениях мы фиксируем повышенную российскую активность.
Наиболее серьезные бои – на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском.
Продолжаем нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России – туда, откуда она пришла".
Что предшествовало: Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в районе села Александрия Сумской области.