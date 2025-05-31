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Зеленский: Курская операция удерживает войска РФ от активности на территории Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 31 мая 2025, 20:36
Зеленский: Курская операция удерживает войска РФ от активности на территории Украины
Ситуация на границе Сумской области и Курской области РФ. Синим цветом обозначена территория, контролируемая ВСУ, карта deepstatemap

Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня был доклад главнокомандующего Сырского. Ситуация на фронте остается непростой. На некоторых направлениях мы фиксируем повышенную российскую активность.

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Наиболее серьезные бои – на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском.

Продолжаем нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России – туда, откуда она пришла".

Что предшествовало: Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в районе села Александрия Сумской области.

ЗеленскийКурская область война
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