Сі Цзіньпін підтвердив участь у параді 9 травня у Москві
Неділя, 4 травня 2025, 16:16
Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін офіційно підтвердив свій державний візит до Росії, у межах якого візьме участь у параді 9 травня у Москві.
Джерело: речник Міністерства закордонних справ Китаю
Деталі: Відзначається, що візит відбудеться на запрошення очільника Росії Володимира Путіна з 7 до 10 травня 2025 року.
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Дослівно: "На запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна президент Китаю Сі Цзіньпін здійснить державний візит до Росії з 7 по 10 травня та візьме участь у святкових заходах з нагоди 80-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, які пройдуть у Москві".
Передісторія:
- У лютому російські ЗМІ повідомляли, що глава КНР Сі Цзіньпін планує приїхати до Москви на святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня.
- 1 квітня Путін заявив, чекає в гості голову Китаю Сі Цзіньпіна на урочистості з нагоди Дня перемоги і що Сі Цзіньпін стане його "основним гостем" на 9 травня.
- Індія знизила рівень представництва на параді в Москві 9 травня. Замість міністра оборони Індії, ймовірно, Індію представлятиме його заступник – Санджай Сет.