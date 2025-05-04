Сі Цзіньпін підтвердив участь у параді 9 травня у Москві

Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін офіційно підтвердив свій державний візит до Росії, у межах якого візьме участь у параді 9 травня у Москві.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Китаю

Деталі: Відзначається, що візит відбудеться на запрошення очільника Росії Володимира Путіна з 7 до 10 травня 2025 року.

Реклама:

Дослівно: "На запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна президент Китаю Сі Цзіньпін здійснить державний візит до Росії з 7 по 10 травня та візьме участь у святкових заходах з нагоди 80-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, які пройдуть у Москві".

Передісторія: