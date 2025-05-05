Повітряні сили уразили пункт управління підрозділами БпЛА в Курській області РФ
Понеділок, 5 травня 2025, 18:39
Повітряні сили Збройних Сил України у неділю завдали удару по пункту управління російськими підрозділами БпЛА на території Курської області, в результаті чого знищено до 20 військових РФ.
Джерело: повідомлення Генштабу
Дослівно: "4 травня Повітряні сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.
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На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку".
Деталі: Чим саме завдано удару не вказується.
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