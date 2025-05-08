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Пакистан заявив про понад 30 загиблих внаслідок ударів Індії – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 8 травня 2025, 01:50
Пакистан заявив про понад 30 загиблих внаслідок ударів Індії – ЗМІ
фото: Sajjad Qayyum/AFP via Getty Images

У Пакистані заявили, що внаслідок індійських ударів кількість загиблих зросла до 31 особи, 57 осіб отримали поранення.

Джерело: CNN із посиланням на військового чиновника Пакистану і джерело в індійському оборонному відомстві

Деталі: У той же час індійська сторона заявила, що внаслідок пакистанських обстрілів контрольованої Індією частини Кашміру загинуло 12 мирних жителів та 57 отримали поранення.

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Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що Пакистан завдаватиме ударів лише по військових цілях в Індії, а не по цивільних.

Пряма мова Асіфа: "Ми ніколи не будемо атакувати цивільних осіб.

Ми дотримуватимемося міжнародного права. Ми обмежимо це протистояння лише військовими цілями".

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Що передувало: Минулої ночі Пакистан заявляв про 8 загиблих через індійські удари.

Передісторія:

ІндіяПакистанвійнажертви
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