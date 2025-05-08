Пакистан заявив про понад 30 загиблих внаслідок ударів Індії – ЗМІ
У Пакистані заявили, що внаслідок індійських ударів кількість загиблих зросла до 31 особи, 57 осіб отримали поранення.
Джерело: CNN із посиланням на військового чиновника Пакистану і джерело в індійському оборонному відомстві
Деталі: У той же час індійська сторона заявила, що внаслідок пакистанських обстрілів контрольованої Індією частини Кашміру загинуло 12 мирних жителів та 57 отримали поранення.
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що Пакистан завдаватиме ударів лише по військових цілях в Індії, а не по цивільних.
Пряма мова Асіфа: "Ми ніколи не будемо атакувати цивільних осіб.
Ми дотримуватимемося міжнародного права. Ми обмежимо це протистояння лише військовими цілями".
Що передувало: Минулої ночі Пакистан заявляв про 8 загиблих через індійські удари.
Передісторія:
- В ніч на 7 травня влада Індії заявила, що атакувала дев'ять об'єктів Пакистану у рамках "Операції Сіндур".
- Також Пакистан заявив, що нібито збив 5 індійських літаків і безпілотник.
- Україна закликала Індію та Пакистан до стриманості і вирішення суперечок через дипломатичний діалог.