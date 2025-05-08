Сили оборони: Попри оголошене Путіним "перемир'я" бої на фронті тривають

Попри заяви про оголошений Кремлем до Дня перемоги "режим припинення вогню" російські окупаційні війська продовжують штурми та обстріли на низці відтинків фронту, зокрема на Покровському, Торецькому, Лиманському, Вовчанському, Краматорському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ворог менш активний, на деяких напрямках боєзіткнень зранку не було. Але були активні бойові дії на низці напрямків, тому про якесь перемир’я ми не говоримо.

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Були штурмові дії від опівночі, коли вони начебто оголосили перемир'я, на Лиманському напрямку, на Вовчанському, безпосередньо в місті Вовчанськ, на Краматорському напрямку – в Часовому Яру, на Торецькому напрямку в місті Торецьк та в Щербинці, на Покровському напрямку – активне намагання просуватися по всьому фронту. І те саме на Новопавлівському. Тому казати про те, що вони самі проголосили якесь перемир'я, як ми бачимо, його не помітно на фронті, його не помітно в тилу".

Деталі: Офіцер зазначив, що Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Зараз там тривають оборонні бої з боку українських військ. Російські війська намагаються проводити штурмові дії на захід від міста, на схід від міської агломерації – це траса Покровськ – Костянтинівка, та трохи південніше на підкріплення зусиль, які вони роблять на Новопавлівському напрямку.

Пряма мова: "Загалом 65 (бойових зіткнень) – це ще не так багато, як було в деякі минулі дні, але це найінтенсивніший напрямок, найінтенсивніша ділянка фронту зараз. І росіяни не полишають своїх спроб так чи інакше покращити своє тактичне положення довколо міста: або перетнути трасу Покровськ – Костянтинівка, щоб ускладнити сполучення між цими містами, або вийти на трасу до Павлограда... або якось допомогти тим військам, що зараз намагаються дійти по Новопавлівському напрямку до кордону з Дніпропетровською областю, що станом на зараз, в принципі їм не вдається. І, як вони планували, до 9 травня не вдасться".

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Що передувало: За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку доби 8 травня ворожих дронів у повітрі не зафіксовано, однак противник активізував удари тактичною авіацією. Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських ударів КАБами по Сумщині уночі 8 травня.

Передісторія: