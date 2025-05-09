Чоловіку, який застрелив військового та його тещу під Києвом, обрали запобіжний захід

Чоловіку, якого підозрюють в убивстві сусідів у Софіївській Борщагівці, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без застави.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Дослівно: "За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 63-річному мешканцю Київщини за фактом умисного вбивства двох осіб, а також придбання та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п.1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України)".

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Деталі: За даними слідства, 8 травня 2025 року в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району між підозрюваним та двома сусідами виник конфлікт, внаслідок якого він здійснив постріли з вогнепальної зброї та вбив чоловіка та жінку.

За клопотанням прокурора йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Що передувало:

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