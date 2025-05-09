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Чоловіку, який застрелив військового та його тещу під Києвом, обрали запобіжний захід

Тетяна ОлійникП'ятниця, 9 травня 2025, 18:40
Чоловіку, який застрелив військового та його тещу під Києвом, обрали запобіжний захід
Фото - Київська обласна прокуратура

Чоловіку, якого підозрюють в убивстві сусідів у Софіївській Борщагівці, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без застави.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Дослівно: "За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 63-річному мешканцю Київщини за фактом умисного вбивства двох осіб, а також придбання та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п.1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 263  КК України)".

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Деталі: За даними слідства, 8 травня 2025 року в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району між підозрюваним та двома сусідами виник конфлікт, внаслідок якого він здійснив постріли з вогнепальної зброї та вбив чоловіка та жінку.

За клопотанням прокурора йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Що передувало: 

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  • 8 травня о 15:22 про стрілянину в селі Софіївська Борщагівка до поліції повідомили очевидці. На місце негайно прибуло керівництво Головного управління поліції Київщини, територіального підрозділу, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти поліції та медики.
  • Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів (за даними УП, це був автомат - ред.). Втім 8 травня між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині. 
  • Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець.

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