Чоловіку, який застрелив військового та його тещу під Києвом, обрали запобіжний захід
Чоловіку, якого підозрюють в убивстві сусідів у Софіївській Борщагівці, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без застави.
Джерело: Київська обласна прокуратура
Дослівно: "За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 63-річному мешканцю Київщини за фактом умисного вбивства двох осіб, а також придбання та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п.1 ч. 2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України)".
Деталі: За даними слідства, 8 травня 2025 року в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району між підозрюваним та двома сусідами виник конфлікт, внаслідок якого він здійснив постріли з вогнепальної зброї та вбив чоловіка та жінку.
За клопотанням прокурора йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Що передувало:
- 8 травня о 15:22 про стрілянину в селі Софіївська Борщагівка до поліції повідомили очевидці. На місце негайно прибуло керівництво Головного управління поліції Київщини, територіального підрозділу, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти поліції та медики.
- Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів (за даними УП, це був автомат - ред.). Втім 8 травня між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.
- Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали чоловіка. Ним виявився 63-річний місцевий мешканець.