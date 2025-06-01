Кислиця про позицію США в ООН: Припинення вогню має бути безумовним і негайним

Заяви США в ООН свідчать про максимальну чіткість їхньої позиції щодо припинення вогню в Україні: воно має бути безумовним і негайним.

Джерело: Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, коментуючи зміну риторики американських дипломатів щодо Росії на двох останніх засіданнях Ради Безпеки ООН, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кислиці: "Дві поспіль заяви Сполучених Штатів у Радбезі показують, що їхня позиція є максимально чітка: припинення вогню має бути безумовним і негайним".

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Деталі: Він нагадав, що Україна вже давно заявила про свою готовність піти на це, однак Російська Федерація у Стамбулі категорично відкинула можливість безумовного припинення вогню.

Пряма мова Кислиці: "Важливо також, що Вашингтон через своїх представників у Нью-Йорку заявив: Україна не є перепоною для встановлення режиму безумовного припинення вогню".

Деталі: За його словами, обидва виступи американських дипломатів – четверговий і п’ятничний – "важливі, зокрема, в контексті, очікуваної зустрічі в Стамбулі 2 червня".

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Кислиця наголосив, що будь-яка заява, озвучена в Раді Безпеки ООН, відображає офіційну позицію держави, а не є приватною думкою дипломата.

Що передувало: Кислиця розповів, що під час переговорів 16 травня росіяни вдавалися до постійних погроз і аморальних заяв, зокрема голова російської делегації Володимир Мединський говорив, що "війна – це коли росіяни вбивають росіян".

Передісторія: