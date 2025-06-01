Кислиця про позицію США в ООН: Припинення вогню має бути безумовним і негайним
Заяви США в ООН свідчать про максимальну чіткість їхньої позиції щодо припинення вогню в Україні: воно має бути безумовним і негайним.
Джерело: Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, коментуючи зміну риторики американських дипломатів щодо Росії на двох останніх засіданнях Ради Безпеки ООН, цитує "Укрінформ"
Пряма мова Кислиці: "Дві поспіль заяви Сполучених Штатів у Радбезі показують, що їхня позиція є максимально чітка: припинення вогню має бути безумовним і негайним".
Деталі: Він нагадав, що Україна вже давно заявила про свою готовність піти на це, однак Російська Федерація у Стамбулі категорично відкинула можливість безумовного припинення вогню.
Пряма мова Кислиці: "Важливо також, що Вашингтон через своїх представників у Нью-Йорку заявив: Україна не є перепоною для встановлення режиму безумовного припинення вогню".
Деталі: За його словами, обидва виступи американських дипломатів – четверговий і п’ятничний – "важливі, зокрема, в контексті, очікуваної зустрічі в Стамбулі 2 червня".
Кислиця наголосив, що будь-яка заява, озвучена в Раді Безпеки ООН, відображає офіційну позицію держави, а не є приватною думкою дипломата.
Що передувало: Кислиця розповів, що під час переговорів 16 травня росіяни вдавалися до постійних погроз і аморальних заяв, зокрема голова російської делегації Володимир Мединський говорив, що "війна – це коли росіяни вбивають росіян".
Передісторія:
- 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
- За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.
- Під час зустрічі представники російської сторони озвучили низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Серед них – відмова України від територій і претензій на репарації.
- Голова російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський заявив на переговорах, що РФ готова до нескінченної війни проти України, і погрожував захопити також Сумську і Харківську області. "Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати?", – запитав Мединський українську сторону.
- Кислиця розповідав, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Володимир Мединський напряму погрожував українській стороні.