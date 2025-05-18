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Український дипломат підтвердив погрози з боку голови російської делегації на переговорах у Стамбулі

Іван Д'яконовНеділя, 18 травня 2025, 01:23
Український дипломат підтвердив погрози з боку голови російської делегації на переговорах у Стамбулі

Член української делегації на переговорах з російськими представниками в Стамбулі Сергій Кислиця заявив, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Володимир Мединський напряму погрожував українській стороні.

Джерело: перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, SkyNews

Дослівно: "Був моторошний момент, коли росіяни погрожували своїм співрозмовникам, як гангстери. 

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"Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно", – сказав Мединський."

Деталі: Видання зазначає, що ця ситуація має для Кислиці особисте значення – його племінник Макс загинув у 2022 році, воюючи проти російських загарбників невдовзі після початку повномасштабного вторгнення.

За даними видання, російська сторона взагалі не демонструвала готовності до конструктивного діалогу. Замість цього вона вимагала повного виведення ЗСУ з чотирьох тимчасово окупованих областей України, а також з ще двох регіонів – без жодних умов.

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У нещодавньому інтерв’ю Дональда Трампа журналіст Fox News Брет Байєр 10 разів запитав президента США, чи може він нарешті натиснути на Путіна, аби той припинив війну проти України. Проте у відповідь Трамп говорив про гроші, які "заробив" під час свого туру Перською затокою, критикував Зеленського і Байдена, хвалив роботу свого спецпосланця Стіва Віткоффа, постійно уникаючи прямої відповіді на запитання.

З такими виступами Путіну нема про що турбуватися, зазначають в SkyNews.

Передісторія:

  • 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
  • За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.
  • Під час зустрічі представники російської сторони озвучили низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Серед них – відмова України від територій і претензій на репарації.
  • Голова російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський заявив на переговорах, що РФ готова до нескінченної війни проти України, і погрожував захопити також Сумську і Харківську області. "Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати?", – запитав Мединський українську сторону.

Росіяпереговориросійсько-українська війна
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