Український дипломат підтвердив погрози з боку голови російської делегації на переговорах у Стамбулі
Член української делегації на переговорах з російськими представниками в Стамбулі Сергій Кислиця заявив, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Володимир Мединський напряму погрожував українській стороні.
Джерело: перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, SkyNews
Дослівно: "Був моторошний момент, коли росіяни погрожували своїм співрозмовникам, як гангстери.
"Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно", – сказав Мединський."
Деталі: Видання зазначає, що ця ситуація має для Кислиці особисте значення – його племінник Макс загинув у 2022 році, воюючи проти російських загарбників невдовзі після початку повномасштабного вторгнення.
За даними видання, російська сторона взагалі не демонструвала готовності до конструктивного діалогу. Замість цього вона вимагала повного виведення ЗСУ з чотирьох тимчасово окупованих областей України, а також з ще двох регіонів – без жодних умов.
У нещодавньому інтерв’ю Дональда Трампа журналіст Fox News Брет Байєр 10 разів запитав президента США, чи може він нарешті натиснути на Путіна, аби той припинив війну проти України. Проте у відповідь Трамп говорив про гроші, які "заробив" під час свого туру Перською затокою, критикував Зеленського і Байдена, хвалив роботу свого спецпосланця Стіва Віткоффа, постійно уникаючи прямої відповіді на запитання.
З такими виступами Путіну нема про що турбуватися, зазначають в SkyNews.
Передісторія:
- 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
- За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.
- Під час зустрічі представники російської сторони озвучили низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Серед них – відмова України від територій і претензій на репарації.
- Голова російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський заявив на переговорах, що РФ готова до нескінченної війни проти України, і погрожував захопити також Сумську і Харківську області. "Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати?", – запитав Мединський українську сторону.