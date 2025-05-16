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Оглядач The Economist: Росіяни в Стамбулі погрожували воювати вічно і захопити Сумщину і Харківщину

Євген КізіловП'ятниця, 16 травня 2025, 17:42
Оглядач The Economist: Росіяни в Стамбулі погрожували воювати вічно і захопити Сумщину і Харківщину
фото: Getty Images

Голова російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський заявив на переговорах, що РФ готова до нескінченної війни проти України, і погрожував захопити також Сумську і Харківську області.

Джерело: оглядач видання The Economist Олівер Керролл у соцмережі Х з посиланням на інформацію з "достовірних джерел"

Деталі: Журналіст навів точні слова Мединського: "Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три – скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати?..

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Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно…"

Пряма мова Керролла: "І це ще не все. Добре обізнане джерело повідомило мені, що Росія заявила, що погодиться на припинення вогню, тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" областей, які вона навіть не повністю контролює. (!) Москва також погрожувала захопити ще дві: Харківську та Сумську області".

Нагадаємо: 

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  • У Стамбулі відбулися мирні переговори між делегаціями України та РФ, в ході яких росіяни висунули низку неприйнятних умов.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації обговорили можливість масштабного обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу".
  • Sky News повідомляє з посиланням на джерело в українських дипломатичних колах, що Росія висунула вимоги, які є нереалістичними і виходять далеко за межі раніше обговореного. За словами джерела, серед вимог Росії – виведення Україною військ з її власних територій для того, щоб можна було оголосити перемир'я.
  • Також ЗМІ повідомляли, що росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною.

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