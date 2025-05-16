Оглядач The Economist: Росіяни в Стамбулі погрожували воювати вічно і захопити Сумщину і Харківщину

Голова російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський заявив на переговорах, що РФ готова до нескінченної війни проти України, і погрожував захопити також Сумську і Харківську області.

Джерело: оглядач видання The Economist Олівер Керролл у соцмережі Х з посиланням на інформацію з "достовірних джерел"

Деталі: Журналіст навів точні слова Мединського: "Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три – скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати?..

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Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно…"

Пряма мова Керролла: "І це ще не все. Добре обізнане джерело повідомило мені, що Росія заявила, що погодиться на припинення вогню, тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" областей, які вона навіть не повністю контролює. (!) Москва також погрожувала захопити ще дві: Харківську та Сумську області".

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