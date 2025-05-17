Bloomberg оприлюднив ультимативні вимоги Росії на переговорах у Стамбулі
Під час закритої зустрічі в Стамбулі 16 травня представники російської сторони озвучили низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Серед них – відмова України від територій і претензій на репарації.
Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів
Деталі: За інформацією Bloomberg, російська делегація на переговорах у Стамбулі озвучила низку умов для початку мирного процесу. Зокрема, Москва вимагає, щоб Україна:
- закріпила нейтральний статус, без присутності іноземних військ і зброї масового ураження на своїй території;
- офіційно відмовилася від вимог репарацій від Росії;
- визнала анексію Криму та ще чотирьох регіонів, навіть попри те, що російські війська не контролюють їх повністю.
Російська делегація заявила, що російський лідер Володимир Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей і передасть їх під контроль Росії. Кремль також вимагає міжнародного визнання всіх п’яти регіонів як частини РФ.
Передісторія:
- 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
- За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.
- Голова російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський заявив на переговорах, що РФ готова до нескінченної війни проти України, і погрожував захопити також Сумську і Харківську області. "Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати?", – запитав Мединський українську сторону.
- За підсумками переговорів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав журналістам у Стамбулі, що на переговорах "російська делегація висловила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними". Він, однак, відмовився говорити, які саме.