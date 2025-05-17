Bloomberg оприлюднив ультимативні вимоги Росії на переговорах у Стамбулі

Під час закритої зустрічі в Стамбулі 16 травня представники російської сторони озвучили низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Серед них – відмова України від територій і претензій на репарації.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів

Деталі: За інформацією Bloomberg, російська делегація на переговорах у Стамбулі озвучила низку умов для початку мирного процесу. Зокрема, Москва вимагає, щоб Україна:

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закріпила нейтральний статус, без присутності іноземних військ і зброї масового ураження на своїй території;

офіційно відмовилася від вимог репарацій від Росії;

визнала анексію Криму та ще чотирьох регіонів, навіть попри те, що російські війська не контролюють їх повністю.

Російська делегація заявила, що російський лідер Володимир Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей і передасть їх під контроль Росії. Кремль також вимагає міжнародного визнання всіх п’яти регіонів як частини РФ.

Передісторія: