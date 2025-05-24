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Кислиця: На переговорах у Стамбулі Мединський казав, що на війні "росіяни вбивають росіян"

Катерина ТищенкоСубота, 24 травня 2025, 23:07
Кислиця: На переговорах у Стамбулі Мединський казав, що на війні росіяни вбивають росіян
Сергій Кислиця в інтерв'ю телемарафону, скріншот відео

Перший заступник міністра закордонних справ, член української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі Сергій Кислиця розповів, що під час переговорів 16 травня росіяни вдавалися до постійних погроз і аморальних заяв, зокрема голова російської делегації Володимир Мединський говорив, що "війна – це коли росіяни вбивають росіян".

Джерело: Кислиця в інтерв'ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері

Пряма мова: "Кількість трешу, погроз, цинізму і аморальних заяв – це йшло майже суцільним потоком. Ви вже чули і про довжелезні якісь псевдо-історичні екскурси, про те, що "сьогодні ми вимагаємо 4 області, завтра ми будемо вимагати 8 чи 6", про те, що "тут серед членів делегації дехто може втратити більше родичів".

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Або, наприклад, на якомусь етапі глава російської делегації каже…: "По суті, війна – це коли росіяни вбивають росіян, з певними нюансами". По суті, тобі та сторона заперечує твоє існування як нації, тобі в обличчя кажуть: "Ти не українець, ти росіянин, ми просто тебе вбиваємо, просто росіяни вбивають росіян"".

Деталі: Кислиця також розповів, що росіяни перед початком зустрічі заявили, що вони не мають мандату вести перемовини в присутності представників США.

Турецька ж сторона була присутня на переговорах, але не брала в них участі.

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Передісторія:

  • 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.
  • За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.
  • Під час зустрічі представники російської сторони озвучили низку вимог до української делегації, назвавши умови, за яких Москва готова припинити вогонь. Серед них – відмова України від територій і претензій на репарації.
  • Голова російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський заявив на переговорах, що РФ готова до нескінченної війни проти України, і погрожував захопити також Сумську і Харківську області. "Ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати?", – запитав Мединський українську сторону.
  • Кислиця розповідав, що представники РФ поводилися як гангстери, а очільник їхньої делегації Володимир Мединський напряму погрожував українській стороні.

переговориРосіяМЗС
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