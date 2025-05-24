Кислиця: На переговорах у Стамбулі Мединський казав, що на війні "росіяни вбивають росіян"

Перший заступник міністра закордонних справ, член української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі Сергій Кислиця розповів, що під час переговорів 16 травня росіяни вдавалися до постійних погроз і аморальних заяв, зокрема голова російської делегації Володимир Мединський говорив, що "війна – це коли росіяни вбивають росіян".

Джерело: Кислиця в інтерв'ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері

Пряма мова: "Кількість трешу, погроз, цинізму і аморальних заяв – це йшло майже суцільним потоком. Ви вже чули і про довжелезні якісь псевдо-історичні екскурси, про те, що "сьогодні ми вимагаємо 4 області, завтра ми будемо вимагати 8 чи 6", про те, що "тут серед членів делегації дехто може втратити більше родичів".

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Або, наприклад, на якомусь етапі глава російської делегації каже…: "По суті, війна – це коли росіяни вбивають росіян, з певними нюансами". По суті, тобі та сторона заперечує твоє існування як нації, тобі в обличчя кажуть: "Ти не українець, ти росіянин, ми просто тебе вбиваємо, просто росіяни вбивають росіян"".

Деталі: Кислиця також розповів, що росіяни перед початком зустрічі заявили, що вони не мають мандату вести перемовини в присутності представників США.

Турецька ж сторона була присутня на переговорах, але не брала в них участі.

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