Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили, що Рубіо висловив Лаврову співчуття через підриви на залізниці

Катерина ТищенкоНеділя, 1 червня 2025, 23:38
У Росії заявили, що Рубіо висловив Лаврову співчуття через підриви на залізниці
Лавров і Рубіо, колаж МЗС РФ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо в телефонній розмові в неділю обговорили ситуацію в Україні.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на МЗС РФ

Деталі: У неділю ввечері російське МЗС повідомило про телефонну розмову Лаврова і Рубіо, під час якої вони "обговорили ситуацію, пов'язану з кризою в Україні".

Реклама:

Як стверджує МЗС РФ, Рубіо висловив Лаврову співчуття у зв'язку з жертвами в результаті підривів залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях.

Також вони обговорили плани відновлення прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі 2 червня.

Держдеп США поки не повідомляє про розмову.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • У ніч на неділю в російській Брянській області сталося обвалення моста з автомобілями, імовірно, в цей час під мостом проїжджав пасажирський потяг, унаслідок аварії 7 загиблих і близько 70 постраждалих.
  • Пізніше стало відомо про обвалення ще одного мосту в Росії, в Курській області.
  • У Слідчому комітеті РФ заявили, що мости в Брянській і Курській областях в ніч на 1 червня обвалилися внаслідок підривів і розслідуються за статтею про теракт.
  • Пізніше один з підірваних вночі мостів – у Брянській області – росіяни повністю зруйнували, оскільки він не підлягає відновленню.

РосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського
оновленоЗеленський про операцію СБУ: Використано 117 дронів, "офіс" був біля управління ФСБ
Зеленський змінив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
Командувач Сухопутних військ Драпатий подав рапорт про відставку
фотоУраження 41 бомбардувальника у РФ: джерело розкрило подробиці 1,5-річної спецоперації
Україна візьме участь у переговорах у Стамбулі на чолі з Умєровим
Усі новини...
Росія
На аеродромах РФ було уражено понад третину стратегічних носіїв крилатих ракет – СБУ
У Міноборони Росії підтвердили атаку FPV-дронами на п’ять військових аеродромів
Зеленський змінив склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
Останні новини
02:00
Британія хоче придбати у США винищувачі, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
01:29
Соратник Трампа сенатор Грем домагається запровадження нових санкцій проти Росії до саміту G7
00:26
У травні Росія провела на 19% більше штурмів, ніж у квітні – DeepState
23:38
У Росії заявили, що Рубіо висловив Лаврову співчуття через підриви на залізниці
23:30
У Франківському драмтеатрі показали "Медею" Оксани Дмітрієвої. Рецензія
23:15
Тиждень почнеться зі спеки, подекуди пройдуть дощі
22:47
Майже половина боїв у неділю точилася на Покровському напрямку – Генштаб
22:26
10 поширених форм покарання, які нашкодять дитині
22:25
Загибель військових у навчальному таборі: Зеленський призначив нараду, обіцяє рішення
22:07
Вибори в Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського
Усі новини...
Реклама:
Реклама: