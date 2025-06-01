У Росії заявили, що Рубіо висловив Лаврову співчуття через підриви на залізниці
Неділя, 1 червня 2025, 23:38
Глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо в телефонній розмові в неділю обговорили ситуацію в Україні.
Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на МЗС РФ
Деталі: У неділю ввечері російське МЗС повідомило про телефонну розмову Лаврова і Рубіо, під час якої вони "обговорили ситуацію, пов'язану з кризою в Україні".
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Як стверджує МЗС РФ, Рубіо висловив Лаврову співчуття у зв'язку з жертвами в результаті підривів залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях.
Також вони обговорили плани відновлення прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі 2 червня.
Держдеп США поки не повідомляє про розмову.
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Передісторія:
- У ніч на неділю в російській Брянській області сталося обвалення моста з автомобілями, імовірно, в цей час під мостом проїжджав пасажирський потяг, унаслідок аварії 7 загиблих і близько 70 постраждалих.
- Пізніше стало відомо про обвалення ще одного мосту в Росії, в Курській області.
- У Слідчому комітеті РФ заявили, що мости в Брянській і Курській областях в ніч на 1 червня обвалилися внаслідок підривів і розслідуються за статтею про теракт.
- Пізніше один з підірваних вночі мостів – у Брянській області – росіяни повністю зруйнували, оскільки він не підлягає відновленню.