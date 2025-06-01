У Росії заявили, що Рубіо висловив Лаврову співчуття через підриви на залізниці

Глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо в телефонній розмові в неділю обговорили ситуацію в Україні.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на МЗС РФ

Деталі: У неділю ввечері російське МЗС повідомило про телефонну розмову Лаврова і Рубіо, під час якої вони "обговорили ситуацію, пов'язану з кризою в Україні".

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Як стверджує МЗС РФ, Рубіо висловив Лаврову співчуття у зв'язку з жертвами в результаті підривів залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях.

Також вони обговорили плани відновлення прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі 2 червня.

Держдеп США поки не повідомляє про розмову.

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