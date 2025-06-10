Росія вдарила по житловому будинку в Одесі: одна людина загинула, троє поранені

В ніч на 10 червня Росія завдала удару по житловому будинку в Одесі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє госпіталізовані.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов

Пряма мова: "Зафіксовано влучання в житловий будинок. Попередньо – тут одна загибла особа, троє госпіталізовано, кількість постраждалих уточнюється. Руйнування значні, їх оцінку проведуть зранку".

Реклама:

Фото: Геннадій Труханов

Фото: Геннадій Труханов

Фото: Геннадій Труханов

Передісторія: