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Росія вдарила по житловому будинку в Одесі: одна людина загинула, троє поранені

Іван Д'яконовВівторок, 10 червня 2025, 03:48
Росія вдарила по житловому будинку в Одесі: одна людина загинула, троє поранені
Фото: Геннадій Труханов

В ніч на 10 червня Росія завдала удару по житловому будинку в Одесі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє госпіталізовані.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов

Пряма мова: "Зафіксовано влучання в житловий будинок. Попередньо – тут одна загибла особа, троє госпіталізовано, кількість постраждалих уточнюється. Руйнування значні, їх оцінку проведуть зранку".

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Фото: Геннадій Труханов
 
Фото: Геннадій Труханов
 
Фото: Геннадій Труханов

Передісторія: 

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