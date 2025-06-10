Росія вдарила по житловому будинку в Одесі: одна людина загинула, троє поранені
Вівторок, 10 червня 2025, 03:48
В ніч на 10 червня Росія завдала удару по житловому будинку в Одесі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє госпіталізовані.
Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов
Пряма мова: "Зафіксовано влучання в житловий будинок. Попередньо – тут одна загибла особа, троє госпіталізовано, кількість постраждалих уточнюється. Руйнування значні, їх оцінку проведуть зранку".
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Передісторія:
- У ніч на 10 червня росіяни поцілили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки в Одесі.