Россия ударила в жилой дом в Одессе: один человек погиб, трое ранены

В ночь на 10 июня Россия нанесла удар по жилому дому в Одессе. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое госпитализированы.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов

Прямая речь: "Зафиксировано попадание в жилой дом. Предварительно – здесь один погибший, трое госпитализированы, количество пострадавших уточняется. Разрушения значительные, их оценку проведут утром".

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Фото: Геннадий Труханов

Фото: Геннадий Труханов

Фото: Геннадий Труханов

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