Россия ударила в жилой дом в Одессе: один человек погиб, трое ранены
Вторник, 10 июня 2025, 03:48
В ночь на 10 июня Россия нанесла удар по жилому дому в Одессе. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое госпитализированы.
Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов
Прямая речь: "Зафиксировано попадание в жилой дом. Предварительно – здесь один погибший, трое госпитализированы, количество пострадавших уточняется. Разрушения значительные, их оценку проведут утром".
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Предыстория:
- В ночь на 10 июня россияне ударили в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома в Одессе.