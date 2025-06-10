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Росія втратила 2 літаки і майже тисячу вояк за добу

Ірина БалачукВівторок, 10 червня 2025, 07:54
Росія втратила 2 літаки і майже тисячу вояк за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 960 російських загарбників, 2 літаки та 48 артилерійських систем окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 998 080 (+960) осіб,
  • танків – 10 919 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 22 768 (+9) од,
  • артилерійських систем – 28 982 (+48) од,
  • РСЗВ – 1 412 (+1) од,
  • літаків – 416 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40 057 (+239) од,
  • крилатих ракет – 3 330 (+15) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51 455 (+107) од,
  • спеціальної техніки – 3 912 (+1) од.

Дані уточнюються.

Передісторія: 

  • У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ. За попередніми даними, вдалося уразити дві одиниці авіаційної техніки окупантів (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).

Росіявтрати у війні
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