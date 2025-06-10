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Россия потеряла 2 самолета и почти тысячу вояк за сутки

Ирина БалачукВторник, 10 июня 2025, 07:54
Россия потеряла 2 самолета и почти тысячу вояк за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 960 российских захватчиков, 2 самолета и 48 артиллерийских систем оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.06. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 998 080 (+960) человек,
  • танков – 10 919 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 768 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 28 982 (+48) ед,
  • РСЗО – 1 412 (+1) ед,
  • самолетов – 416 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 057 (+239) ед,
  • крылатых ракет – 3 330 (+15) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51 455 (+107) ед,
  • специальной техники – 3 912 (+1) ед.

Данные уточняются.

Предыстория:

  • В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. По предварительным данным, удалось поразить две единицы авиационной техники оккупантов (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34).

Росcияпотери в войне
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