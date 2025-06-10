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Нічний удар по Одесі: двоє загиблих, пошкоджено пологовий будинок, станцію "швидкої", вокзал

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 червня 2025, 09:11
Нічний удар по Одесі: двоє загиблих, пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої, вокзал
фото: Одеська обласна прокуратура

Кількість загиблих внаслідок нічного удару по Одесі безпілотниками зросла до 2-х людей, ще 9 людей постраждали.

Джерело: Одеська обласна прокуратура у Facebook, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, в ніч на 10 червня Збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА".

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Деталі: Повідомляється, що кількість жертв внаслідок російської атаки зросла до двох. Під завалами знайшли тіло чоловіка 1967 року народження. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

 

Пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги, приватна медична клініка, спортивний комплекс, зоопарк, будівля залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

 
 

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

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Що було раніше: В ніч на 10 червня Росія завдала удару по житловому будинку в Одесі. Тоді повідомлялось про одну загиблу людину.

Одесаросійсько-українська війнабезвізжертви
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