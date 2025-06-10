Ночной удар по Одессе: двое погибших, повреждены роддом, станция "скорой", вокзал

Количество погибших в результате ночного удара по Одессе беспилотниками возросло до 2-х человек, еще 9 человек пострадали.

Источник: Одесская областная прокуратура в Facebook, председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Дословно: "По данным следствия, в ночь на 10 июня Вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 10 БПЛА".

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Детали: Сообщается, что количество жертв в результате российской атаки возросло до двух. Под завалами нашли тело мужчины 1967 года рождения. Пострадали девять человек: пять женщин и трое мужчин получили ранения, еще у одной жительницы - острая реакция на стресс.

Повреждены жилые дома, роддом, станция экстренной медицинской помощи, частная медицинская клиника, спортивный комплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала, а также автомобили горожан.

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ.

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Что предшествовало: В ночь на 10 июня Россия нанесла удар по жилому дому в Одессе. Тогда сообщалось об одном погибшем человеке.