Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Україну 7 ракетами і 315 дронами: 284 цілі знешкодили, але є і 11 влучань

Ірина БалачукВівторок, 10 червня 2025, 09:24
Росіяни атакували Україну 7 ракетами і 315 дронами: 284 цілі знешкодили, але є і 11 влучань
Наслідки російської атаки у Києві. Фото ДСНС

Від вечора 9 червня російські окупанти атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу, 284 з них вдалося знешкодити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені".

Деталі: Росія застосувала для атаки 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К. Основним напрямком удару цієї ночі став Київ.

Реклама:

Зазначається, що ППО знищила усі ракети та 213 ворожих БпЛА, ще 64 дрони були локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях", – повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ракетний ударбезпілотникиПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Австрії сталась стрілянина у школі: учень відкрив вогонь у класах і скоїв суїцид
фотоРосіяни вночі пошкодили Софійський собор і Одеську кіностудію
опитуванняУкраїнці відповіли, чи готові до територіальних поступок заради миру та гарантій безпеки
фото Російський удар пошкодив будівлю біля представництва ЄС у Києві
фотоІзраїль депортував Грету Тунберг, яка намагалась потрапити до Гази
Росіяни атакували Україну 7 ракетами і 315 дронами: 284 цілі знешкодили, але є і 11 влучань
Усі новини...
У Росії заявили про атаку дронів: вибухи чули в місті, де збирають "Шахеди"
У Сумах помер поранений підліток: він постраждав від атаки 3 червня
Нічний удар по Одесі: двоє загиблих, пошкоджено пологовий будинок, станцію "швидкої", вокзал
Пошкоджені будинки, знищені авто і десяток пожеж – наслідки російських ударів по Києву
Останні новини
13:51
футболНародився, щоб забивати: Україні протистоятиме гігант, що наколотив 20 голів у чемпіонаті Англії
13:51
фотоДБР: Адвокат з Дніпра на керівних посадах у поліції набув 18 "непояснених" квартир
13:39
У Борисполі після нічної атаки і масштабної пожежі скасували всі масові заходи
13:35
OpenAI каже, що досягла $10 млрд річного регулярного доходу
13:31
У Києві через російську атаку загинула жінка
13:26
"Політичне втручання": у США міністр-антивакцинатор розпустив комітет з питань імунізації
13:24
фотоУ Києві від російської атаки постраждав стадіон "Спартак"
13:20
Цінова війна на ринку електроавто душить сталеварів Китаю – металурги б'ють на сполох
13:19
В Австрії сталась стрілянина у школі: учень відкрив вогонь у класах і скоїв суїцид
13:14
В Україні збережеться прохолодна погода, подекуди – дощ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: