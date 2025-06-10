Росіяни атакували Україну 7 ракетами і 315 дронами: 284 цілі знешкодили, але є і 11 влучань

Від вечора 9 червня російські окупанти атакували Україну 322-ма засобами повітряного нападу, 284 з них вдалося знешкодити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram



Дослівно ПС: "Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені".

Деталі: Росія застосувала для атаки 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К. Основним напрямком удару цієї ночі став Київ.

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Зазначається, що ППО знищила усі ракети та 213 ворожих БпЛА, ще 64 дрони були локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях", – повідомили в Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.