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Россияне атаковали Украину 7 ракетами и 315 дронами: 284 цели обезвредили, но есть и 11 попаданий

Ирина БалачукВторник, 10 июня 2025, 09:24
Россияне атаковали Украину 7 ракетами и 315 дронами: 284 цели обезвредили, но есть и 11 попаданий
Последствия российской атаки в Киеве. Фото ГСЧС

С вечера 9 июня российские оккупанты атаковали Украину 322-мя средствами воздушного нападения, 284 из них удалось обезвредить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 – локационно потеряны".

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Детали: Россия применила для атаки 315 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет Искандер-К. Основным направлением удара этой ночью стал Киев.

Отмечается, что ПВО уничтожила все ракеты и 213 вражеских БпЛА, еще 64 дрона были локационно потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях", – сообщили в Воздушных силах.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
 

ракетный ударбеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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