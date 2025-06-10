Россияне атаковали Украину 7 ракетами и 315 дронами: 284 цели обезвредили, но есть и 11 попаданий
С вечера 9 июня российские оккупанты атаковали Украину 322-мя средствами воздушного нападения, 284 из них удалось обезвредить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 284 средства воздушного нападения противника, 220 сбиты огневыми средствами, 64 – локационно потеряны".
Детали: Россия применила для атаки 315 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет Искандер-К. Основным направлением удара этой ночью стал Киев.
Отмечается, что ПВО уничтожила все ракеты и 213 вражеских БпЛА, еще 64 дрона были локационно потеряны/подавлены РЭБ.
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях", – сообщили в Воздушных силах.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.