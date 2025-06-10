Російський удар пошкодив будівлю біля представництва ЄС у Києві

Внаслідок російської атаки у ніч проти 10 червня у столиці постраждала будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової в мережі Х

Пряма мова посла: "Сотні безпілотників "Шахед" і ракети. Ще одна безсонна ніч. Пожежі по всьому Києву. Сильно постраждала будівля поруч із Представництвом ЄС".

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На передньому плані ліворуч будівля Представництва ЄС, навпроти неї – столичний бізнес-центр, який зазнав пошкоджень через російську атаку Фото зі сторінки Матернової у мережі Х

Деталі: Вона додала, що попри це "вранці люди йдуть на роботу. Росія не зломить їх".

"ППО рятує життя. Безмежна подяка захисникам і рятувальникам", – підсумувала Матернова.

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