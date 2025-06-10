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Російський удар пошкодив будівлю біля представництва ЄС у Києві

Уляна Кричковська, Ірина БалачукВівторок, 10 червня 2025, 11:52
Російський удар пошкодив будівлю біля представництва ЄС у Києві
Наслідки російських ударів у Києві. Фото ДСНС

Внаслідок російської атаки у ніч проти 10 червня у столиці постраждала будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової в мережі Х

Пряма мова посла: "Сотні безпілотників "Шахед" і ракети. Ще одна безсонна ніч. Пожежі по всьому Києву. Сильно постраждала будівля поруч із Представництвом ЄС". 

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На передньому плані ліворуч будівля Представництва ЄС, навпроти неї – столичний бізнес-центр, який зазнав пошкоджень через російську атаку

Фото зі сторінки Матернової у мережі Х

Деталі: Вона додала, що попри  це "вранці люди йдуть на роботу. Росія не зломить їх".

"ППО рятує життя. Безмежна подяка захисникам і рятувальникам", – підсумувала Матернова.

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Передісторія:

  • У ніч проти 10 червня Росія вдарила по Україні 322 засобами повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалося збити 284 з них. 
  • У Києві внаслідок удару постраждали чотири людини, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, склади та залізницю, знищено авто, а також виникли близько 10 пожеж – деякі з них досі гасять.
  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав не зволікати з новими потужними санкціями проти Росії після масштабних повітряних ударів.

Київбезпілотникиракетний ударЄС
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