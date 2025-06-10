Російський удар пошкодив будівлю біля представництва ЄС у Києві
Вівторок, 10 червня 2025, 11:52
Внаслідок російської атаки у ніч проти 10 червня у столиці постраждала будівля неподалік представництва Європейського Союзу в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової в мережі Х
Пряма мова посла: "Сотні безпілотників "Шахед" і ракети. Ще одна безсонна ніч. Пожежі по всьому Києву. Сильно постраждала будівля поруч із Представництвом ЄС".
Реклама:
Деталі: Вона додала, що попри це "вранці люди йдуть на роботу. Росія не зломить їх".
"ППО рятує життя. Безмежна подяка захисникам і рятувальникам", – підсумувала Матернова.
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- У ніч проти 10 червня Росія вдарила по Україні 322 засобами повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалося збити 284 з них.
- У Києві внаслідок удару постраждали чотири людини, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, склади та залізницю, знищено авто, а також виникли близько 10 пожеж – деякі з них досі гасять.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав не зволікати з новими потужними санкціями проти Росії після масштабних повітряних ударів.