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Российский удар повредил здание возле представительства ЕС в Киеве

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 10 июня 2025, 11:52
Российский удар повредил здание возле представительства ЕС в Киеве
Последствия российских ударов по Киеву. Фото ГСЧС

В результате российской атаки в ночь на 10 июня в столице пострадало здание недалеко от представительства Европейского Союза в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост посла Европейского Союза в Украине Катарины Матерновой в сети Х

Прямая речь посла: "Сотни беспилотников "Шахед" и ракеты. Еще одна бессонная ночь. Пожары по всему Киеву. Сильно пострадало здание рядом с Представительством ЕС". 

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На переднем плане слева здание Представительства ЕС, напротив него – столичный бизнес-центр, который получил повреждения из-за российской атаки
Фото со страницы Матерновой в сети Х

Детали: Она добавила, что несмотря на это, "утром люди идут на работу. Россия не сломит их".

"ПВО спасает жизни. Безграничная благодарность защитникам и спасателям", – подытожила Матернова.

Предыстория:

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  • В ночь на 10 июня Россия ударила по Украине 322 средствами воздушного нападения. Противовоздушной обороне удалось сбить 284 из них.
  • В Киеве в результате удара пострадали четыре человека, повреждены жилые дома, бизнес-центр, склады и железная дорога, уничтожены авто, а также возникли около 10 пожаров – некоторые из них до сих пор тушат.
  • Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал не медлить с новыми мощными санкциями против России после масштабных воздушных ударов.

Киевбеспилотникиракетный ударЕС
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