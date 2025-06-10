Российский удар повредил здание возле представительства ЕС в Киеве

В результате российской атаки в ночь на 10 июня в столице пострадало здание недалеко от представительства Европейского Союза в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост посла Европейского Союза в Украине Катарины Матерновой в сети Х

Прямая речь посла: "Сотни беспилотников "Шахед" и ракеты. Еще одна бессонная ночь. Пожары по всему Киеву. Сильно пострадало здание рядом с Представительством ЕС".

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На переднем плане слева здание Представительства ЕС, напротив него – столичный бизнес-центр, который получил повреждения из-за российской атаки Фото со страницы Матерновой в сети Х

Детали: Она добавила, что несмотря на это, "утром люди идут на работу. Россия не сломит их".

"ПВО спасает жизни. Безграничная благодарность защитникам и спасателям", – подытожила Матернова.

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