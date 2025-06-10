Пошкоджені будинки, знищені авто і десяток пожеж – наслідки російських ударів по Києву

Внаслідок масованої російської атаки уночі 10 червня у Києві постраждали 4 людини, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, склади та залізницю, знищено авто, а також виникли близько 10 пожеж – деякі з них досі гасять.

Джерело: ДСНС в Facebook, кореспондент УП з місця події

Дослівно служба: "Столиця зазнала чергової масованої російської атаки. Внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури в різних районах міста. Постраждали 4 людини".

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Фото ДСНС

Деталі: Рятувальники опублікували фото ліквідації наслідків російських ударів.

Фото ДСНС

У Дарницькому районі виникли пожежі біля гуртожитку, у парку, а також згоріли автівки у дворах і горів триповерховий житловий будинок. Пошкоджено залізницю.

В Оболонському районі виникла пожежа у багатоповерхівці та у складських приміщеннях. Склади досі гасять.

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фото ДСНС

У Шевченківському районі зафіксували низку влучань. Триває ліквідація пожежі в недіючій споруді.

У Голосіївському – уламки впали на території храму, пошкоджені верхні поверхи бізнес-центру.

Фото Богдана Кутєпова, УП

Фото Богдана Кутєпова, УП

У Солом’янському районі загорілись уламки на даху 16-поверхівки.

У Деснянському – горіли авто у дворі, пожежу уже загасили.

Фото Богдана Кутєпова, УП

Фото Богдана Кутєпова, УП

У Подільському районі виникла пожежа у нежитлових приміщеннях.

Фото Богдана Кутєпова, УП

Фото Богдана Кутєпова, УП

"Загалом до ліквідації наслідків російського обстрілу залучені 441 рятувальник та 102 одиниці техніки ДСНС", – йдеться в повідомленні.

Фото Богдана Кутєпова, УП

Фото Богдана Кутєпова, УП

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