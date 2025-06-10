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Пошкоджені будинки, знищені авто і десяток пожеж – наслідки російських ударів по Києву

Ірина БалачукВівторок, 10 червня 2025, 10:02
Пошкоджені будинки, знищені авто і десяток пожеж – наслідки російських ударів по Києву
Фото Богдана Кутєпова, УП

Внаслідок масованої російської атаки уночі 10 червня у Києві постраждали 4 людини, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, склади та залізницю, знищено авто, а також виникли близько 10 пожеж – деякі з них досі гасять.

Джерело: ДСНС в Facebook, кореспондент УП з місця події

Дослівно служба: "Столиця зазнала чергової масованої російської атаки. Внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури в різних районах міста. Постраждали 4 людини". 

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Фото ДСНС

Деталі: Рятувальники опублікували фото ліквідації наслідків російських ударів. 

 
Фото ДСНС 

У Дарницькому районі виникли пожежі біля гуртожитку, у парку, а також згоріли автівки у дворах і горів триповерховий житловий будинок. Пошкоджено залізницю.

В Оболонському районі виникла пожежа у багатоповерхівці та у складських приміщеннях. Склади досі гасять. 

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фото ДСНС 

У Шевченківському районі зафіксували низку влучань. Триває ліквідація пожежі в недіючій споруді.

У Голосіївському – уламки впали на території храму, пошкоджені верхні поверхи бізнес-центру. 

 

Фото Богдана Кутєпова, УП

 

Фото Богдана Кутєпова, УП

У Солом’янському районі загорілись уламки на даху 16-поверхівки.

У Деснянському – горіли авто у дворі, пожежу уже загасили. 

 

Фото Богдана Кутєпова, УП

 

Фото Богдана Кутєпова, УП

У Подільському районі виникла пожежа у нежитлових приміщеннях. 

 

Фото Богдана Кутєпова, УП

 

Фото Богдана Кутєпова, УП

"Загалом до ліквідації наслідків російського обстрілу залучені 441 рятувальник та 102 одиниці техніки ДСНС", – йдеться в повідомленні.  

 

Фото Богдана Кутєпова, УП

 
Фото Богдана Кутєпова, УП

Передісторія: 

  • За даними Повітряних сил, Росія застосувала для атаки 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К. Основним напрямком удару цієї ночі став Київ.
  • Зазначається, що ППО знищила усі ракети та 213 ворожих БпЛА, ще 64 дрони були локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу в 11 локаціях та падіння уламків у 16 локаціях. 

Київракетний ударбезпілотникипожежа
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