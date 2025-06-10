Пошкоджені будинки, знищені авто і десяток пожеж – наслідки російських ударів по Києву
Внаслідок масованої російської атаки уночі 10 червня у Києві постраждали 4 людини, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, склади та залізницю, знищено авто, а також виникли близько 10 пожеж – деякі з них досі гасять.
Джерело: ДСНС в Facebook, кореспондент УП з місця події
Дослівно служба: "Столиця зазнала чергової масованої російської атаки. Внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури в різних районах міста. Постраждали 4 людини".
Деталі: Рятувальники опублікували фото ліквідації наслідків російських ударів.
У Дарницькому районі виникли пожежі біля гуртожитку, у парку, а також згоріли автівки у дворах і горів триповерховий житловий будинок. Пошкоджено залізницю.
В Оболонському районі виникла пожежа у багатоповерхівці та у складських приміщеннях. Склади досі гасять.
У Шевченківському районі зафіксували низку влучань. Триває ліквідація пожежі в недіючій споруді.
У Голосіївському – уламки впали на території храму, пошкоджені верхні поверхи бізнес-центру.
У Солом’янському районі загорілись уламки на даху 16-поверхівки.
У Деснянському – горіли авто у дворі, пожежу уже загасили.
У Подільському районі виникла пожежа у нежитлових приміщеннях.
"Загалом до ліквідації наслідків російського обстрілу залучені 441 рятувальник та 102 одиниці техніки ДСНС", – йдеться в повідомленні.
Передісторія:
- За даними Повітряних сил, Росія застосувала для атаки 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К. Основним напрямком удару цієї ночі став Київ.
- Зазначається, що ППО знищила усі ракети та 213 ворожих БпЛА, ще 64 дрони були локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу в 11 локаціях та падіння уламків у 16 локаціях.