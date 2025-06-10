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Росіяни вночі пошкодили Софійський собор і Одеську кіностудію

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 червня 2025, 12:23
Росіяни вночі пошкодили Софійський собор і Одеську кіностудію
фото: Точицький у facebook

Внаслідок нічної атаки вибуховою хвилею було пошкоджено Софійський собор, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також постраждала Одеська кіностудія.

Джерело: міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький у Facebook, пресслужба міністерства

Пряма мова Точицького: "Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України".

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Деталі: Фахівці заповідника разом зі слідчо-оперативною групою Шевченківського управління поліції провели візуальне обстеження та фіксацію стану об’єкта. Інтер’єр пам’ятки пошкоджень не зазнав. Однак, будь-які вібраційні навантаження, спричинені вибухами, можуть створити загрозу для цілісності конструкцій пам’ятки, яка постійно перебуває в зоні підвищеного ризику через регулярні масовані атаки ворога на столицю України.

Удару зазнала і Одеська кіностудія — один із найстаріших кінематографічних осередків у Європі. Повністю знищено декорації до національного фільму "Довженко", присвяченого видатному українському режисерові.

 

Пожежу вдалося ліквідувати завдяки оперативним діям охорони, вдалося врятувати більшість унікальних артефактів. Обійшлося без жертв серед працівників. Водночас постраждала й цивільна інфраструктура Одеси: житлові будинки, медичні заклади. Один із працівників кіностудії цієї ночі втратив власний дім.

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Що було раніше: Внаслідок масованої російської атаки уночі 10 червня у Києві постраждали 4 людини, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, склади та залізницю, знищено авто, а також виникли близько 10 пожеж – деякі з них досі гасять.

КиївОдесаросійсько-українська війнакультура
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