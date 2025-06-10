Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ночью повредили Софийский собор и Одесскую киностудию

Станислав ПогориловВторник, 10 июня 2025, 12:23
Россияне ночью повредили Софийский собор и Одесскую киностудию
фото6 Точицкий в facebook

В результате ночной атаки взрывной волной был поврежден Софийский собор, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также пострадала Одесская киностудия.

Источник: министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий в Facebook, пресс-служба миинистерства

Прямая речь Точицкого: "Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века - это душа всей Украины".

Реклама:
 

Детали: Специалисты заповедника вместе со следственно-оперативной группой Шевченковского управления полиции провели визуальное обследование и фиксацию состояния объекта. Интерьер памятника повреждений не претерпел. Однако, любые вибрационные нагрузки, вызванные взрывами, могут создать угрозу для целостности конструкций памятника, который постоянно находится в зоне повышенного риска из-за регулярных массированных атак врага на столицу Украины.

Удару подверглась и Одесская киностудия - один из старейших кинематографических центров в Европе. Полностью уничтожены декорации к национальному фильму "Довженко", посвященному выдающемуся украинскому режиссеру.

 

Пожар удалось ликвидировать благодаря оперативным действиям охраны, удалось спасти большинство уникальных артефактов. Обошлось без жертв среди работников. В то же время пострадала и гражданская инфраструктура Одессы: жилые дома, медицинские учреждения. Один из работников киностудии этой ночью потерял собственный дом.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В результате массированной российской атаки ночью 10 июня в Киеве пострадали 4 человека, повреждены жилые дома, бизнес-центр, склады и железная дорога, уничтожены авто, а также возникло около 10 пожаров – некоторые из них до сих пор тушат.

КиевОдессароссийско-украинская войнакультура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Австрии произошла стрельба в школе: ученик открыл огонь в классах и совершил суицид
фотоРоссияне ночью повредили Софийский собор и Одесскую киностудию
опросУкраинцы ответили, готовы ли к территориальным уступкам ради мира и гарантий безопасности
фото Российский удар повредил здание возле представительства ЕС в Киеве
фотоИзраиль депортировал Грету Тунберг, которая пыталась попасть в Газу
Россияне атаковали Украину 7 ракетами и 315 дронами: 284 цели обезвредили, но есть и 11 попаданий
Все новости...
Поврежденные дома, уничтоженные авто и десяток пожаров – последствия российских ударов по Киеву
Падают в море: Воздушные силы показали, как сбивали "Шахеды" в Одесской области
Зеленский: Украина может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, тогда как РФ – 40-50 тысяч
Последние новости
14:14
Девять человек погибли в результате стрельбы в одной из школ Австрии
14:02
В Техасе мужчина подсыпал таблетки для аборта в напиток бывшей девушки – его судят за убийство
13:51
футболРожден, чтобы забивать: Украине будет противостоять гигант, наколотивший 20 голов в АПЛ
13:51
фотоГБР: Адвокат из Днепра на руководящих должностях в полиции приобрел 18 квартир и записал на родню
13:39
В Борисполе после ночной атаки и масштабного пожара отменили все массовые мероприятия
13:35
OpenAI заявляет, что достигла $10 млрд годового регулярного дохода
13:31
В Киеве из-за российской атаки погибла женщина
13:26
"Политическое вмешательство": в США министр-антивакцинатор распустил комитет по иммунизации
13:24
фотоВ Киеве от российской атаки пострадал стадион "Спартак"
13:20
Ценовая война на рынке электроавто душит сталеваров Китая – металлурги бьют тревогу
Все новости...
Реклама:
Реклама: