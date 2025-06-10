Россияне ночью повредили Софийский собор и Одесскую киностудию

В результате ночной атаки взрывной волной был поврежден Софийский собор, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также пострадала Одесская киностудия.

Источник: министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий в Facebook, пресс-служба миинистерства

Прямая речь Точицкого: "Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве - святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности. Взрывная волна вызвала разрушение карниза на главной апсиде памятника национального значения. Этот храм XI века - это душа всей Украины".

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Детали: Специалисты заповедника вместе со следственно-оперативной группой Шевченковского управления полиции провели визуальное обследование и фиксацию состояния объекта. Интерьер памятника повреждений не претерпел. Однако, любые вибрационные нагрузки, вызванные взрывами, могут создать угрозу для целостности конструкций памятника, который постоянно находится в зоне повышенного риска из-за регулярных массированных атак врага на столицу Украины.

Удару подверглась и Одесская киностудия - один из старейших кинематографических центров в Европе. Полностью уничтожены декорации к национальному фильму "Довженко", посвященному выдающемуся украинскому режиссеру.

Пожар удалось ликвидировать благодаря оперативным действиям охраны, удалось спасти большинство уникальных артефактов. Обошлось без жертв среди работников. В то же время пострадала и гражданская инфраструктура Одессы: жилые дома, медицинские учреждения. Один из работников киностудии этой ночью потерял собственный дом.

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Что предшествовало: В результате массированной российской атаки ночью 10 июня в Киеве пострадали 4 человека, повреждены жилые дома, бизнес-центр, склады и железная дорога, уничтожены авто, а также возникло около 10 пожаров – некоторые из них до сих пор тушат.