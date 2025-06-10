Падають в море: Повітряні сили показали, як збивали "Шахеди" на Одещині
Вівторок, 10 червня 2025, 12:28
Вночі 10 червня на Одещині воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" знищили 7 ворожих ударних безпілотників типу Shahed.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил
Деталі: Повітряники оприлюднили відео зі збитими ворожими цлями, на якому зафіксовано, як дрони падають у море.
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Передісторія:
- В ніч на 10 червня Збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками. Двоє людей загинули, було пошкоджено пологовий будинок, станцію "швидкої", вокзал.
- За даними повітряного командування "Південь", знешкоджено десять ворожих ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.