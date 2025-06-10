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Падають в море: Повітряні сили показали, як збивали "Шахеди" на Одещині

Валентина РоманенкоВівторок, 10 червня 2025, 12:28
Падають в море: Повітряні сили показали, як збивали Шахеди на Одещині
скриншот

Вночі 10 червня на Одещині воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" знищили 7 ворожих ударних безпілотників типу Shahed.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Деталі: Повітряники оприлюднили відео зі збитими ворожими цлями, на якому зафіксовано, як дрони падають у море.

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Передісторія:

  • В ніч на 10 червня Збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками. Двоє людей загинули, було пошкоджено пологовий будинок, станцію "швидкої", вокзал.
  • За даними повітряного командування "Південь", знешкоджено десять ворожих ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

ШахедОдеська областьвійнаПовітряні сили ЗСУ
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