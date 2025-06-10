Падают в море: Воздушные силы показали, как сбивали "Шахеды" в Одесской области
Вторник, 10 июня 2025, 12:28
Ночью 10 июня в Одесской области воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь" уничтожили 7 вражеских ударных беспилотников типа Shahed.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил
Детали: ВС ВСУ обнародовали видео со сбитыми вражескими целями, на котором зафиксировано, как дроны падают в море.
Реклама:
Предыстория:
- В ночь на 10 июня Вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками. Два человека погибли, были повреждены роддом, станция "скорой", вокзал.
- По данным воздушного командования "Південь", обезврежено десять вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.