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Падают в море: Воздушные силы показали, как сбивали "Шахеды" в Одесской области

Валентина РоманенкоВторник, 10 июня 2025, 12:28
Падают в море: Воздушные силы показали, как сбивали Шахеды в Одесской области
скриншот

Ночью 10 июня в Одесской области воины мобильных огневых групп зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь" уничтожили 7 вражеских ударных беспилотников типа Shahed.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Детали: ВС ВСУ обнародовали видео со сбитыми вражескими целями, на котором зафиксировано, как дроны падают в море.

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Предыстория:

  • В ночь на 10 июня Вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками. Два человека погибли, были повреждены роддом, станция "скорой", вокзал.
  • По данным воздушного командования "Південь", обезврежено десять вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

ШахедОдесская областьвойнаВоздушные силы ВСУ
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