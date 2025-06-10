В Борисполе после ночной атаки и масштабного пожара отменили все массовые мероприятия

Власти города Борисполь Киевской области после ночной атаки и пожара на промышленном объекте отменили все массовые мероприятия на неопределенный срок.

Источник: исполнительный комитет Бориспольского городского совета в Facebook

Дословно: "Информируем, что в связи с ситуацией безопасности в регионе с сегодняшнего дня все массовые мероприятия на территории Бориспольской городской территориальной общины приостановлены на неопределенный срок".

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Детали: Власти призвали к ответственности организаторов уже запланированных мероприятий.

Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что в результате российской массированной атаки ночью 10 июня в городе Борисполе горел промышленный объект. Пожарные ликвидировали пожар на площади 2500 кв. м.

Впоследствии представитель ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде" уточнила, что горел объект на выезде из Борисполя. На вопрос о том, что на пожарных машинах написано "Бориспольский аэропорт", она отметила, что пожар был не в аэропорту.