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Поліцейські показали кадри удару "Шахедів" у Києві

Валентина РоманенкоВівторок, 10 червня 2025, 16:33
Поліцейські показали кадри удару Шахедів у Києві
пожежі, що виникли врезультаті атаки РФ на Київ 10 червня. фото Богдана Кутєпова, УП

Патрульна поліція показала кадри з нагрудних камер своїх співробітників, де зафіксовано влучання "Шахедів" у столиці вночі 10 червня та робота поліцейських на місці ворожих ударів у різних районах столиці.

Джерело: Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, відео Патрульної поліції

Пряма мова Білошицького: "Цієї ночі Київ зазнав однієї з наймасованіших комбінованих атак за останній час. Ворог застосував дрони-камікадзе та ракети.

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Понад п’ять годин тривали ворожі обстріли. Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники весь цей час залишалися поряд із містянами. Ми евакуйовували людей у безпечні місця, допомагали гасити загоряння та забезпечували проїзд спецтранспорту".

Деталі: У Києві внаслідок нічного обстрілу загинула 72-річна жінка – мешканка приватного сектору в Оболонському районі міста. За даними прокуратури, внаслідок нічної атаки на Київ також постраждали четверо людей, серед яких працівник поліції.

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Пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення та автомобілі.

Патрульна поліція закликала громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

Шахедракетний ударКиївполіція
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