Поліцейські показали кадри удару "Шахедів" у Києві
Патрульна поліція показала кадри з нагрудних камер своїх співробітників, де зафіксовано влучання "Шахедів" у столиці вночі 10 червня та робота поліцейських на місці ворожих ударів у різних районах столиці.
Джерело: Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, відео Патрульної поліції
Пряма мова Білошицького: "Цієї ночі Київ зазнав однієї з наймасованіших комбінованих атак за останній час. Ворог застосував дрони-камікадзе та ракети.
Понад п’ять годин тривали ворожі обстріли. Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники весь цей час залишалися поряд із містянами. Ми евакуйовували людей у безпечні місця, допомагали гасити загоряння та забезпечували проїзд спецтранспорту".
Деталі: У Києві внаслідок нічного обстрілу загинула 72-річна жінка – мешканка приватного сектору в Оболонському районі міста. За даними прокуратури, внаслідок нічної атаки на Київ також постраждали четверо людей, серед яких працівник поліції.
Пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення та автомобілі.
Патрульна поліція закликала громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.