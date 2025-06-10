У Києві через російську атаку загинула жінка
Одна людина загинула внаслідок російського комбінованого удару по Києву уночі 10 червня.
Джерело: голова КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко в Telegram, Київська міська прокуратура
Пряма мова Ткаченка: "Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі".
Деталі: Раніше мер столиці повідомив, що загалом через російський удар постраждали 6 осіб.
"У стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих. Чотирьом надали допомогу амбулаторно", – зазначив Кличко.
Оновлено: Столична прокуратура уточнює, що загиблій було 72 роки. Вона мешкала в приватному секторі Оболонського району міста.
Жінку знайшли біля її зруйнованого будинку.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.
Передісторія:
- За даними Повітряних сил, Росія застосувала для атаки 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К. Основним напрямком удару цієї ночі став Київ.
- Зазначається, що ППО знищила усі ракети та 213 ворожих БпЛА, ще 64 дрони були локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу в 11 локаціях та падіння уламків у 16 локаціях.
- Повідомлялося, що внаслідок масованої російської атаки уночі 10 червня у Києві постраждали 4 людини, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, склади та залізницю, знищено авто, а також виникли близько 10 пожеж.