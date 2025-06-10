У Києві через російську атаку загинула жінка

Одна людина загинула внаслідок російського комбінованого удару по Києву уночі 10 червня.

Джерело: голова КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко в Telegram, Київська міська прокуратура

Пряма мова Ткаченка: "Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі".

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Деталі: Раніше мер столиці повідомив, що загалом через російський удар постраждали 6 осіб.

"У стаціонарах медзакладів міста перебувають двоє постраждалих. Чотирьом надали допомогу амбулаторно", – зазначив Кличко.

Оновлено: Столична прокуратура уточнює, що загиблій було 72 роки. Вона мешкала в приватному секторі Оболонського району міста.

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Жінку знайшли біля її зруйнованого будинку.

фото прократури

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Передісторія: